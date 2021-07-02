Монтян рассказала о положительных тенденциях в республиках Донбасса

02.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на восьмой год войны и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ, в ЛДНР наметилось множество положительных тенденций.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила киевский адвокат и правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние тенденции в ДНР местных очень радуют. Наконец-то попёрли Курченко, который довёл всё до бунтов, демонстраций и прямого неприятия происходящего. И зашёл Юрченко, который хотя бы зарплаты раздал.

Наконец-то поезд на днях пустили Ясиноватая-Луганск. Что-то делается, а что будет делаться дальше – не знаю. Даже на выборах дадут проголосовать через Госуслуги», – сказала она.

Также юрист отметила, что Москва слишком долго тянула с Минскими соглашениями и пыталась урегулировать конфликт «полюбовно», надеясь на здравомыслие Киева.

«Наверное, уже дошло, что Минские соглашения неисполнимы в принципе. Я это говорила в 2015 году, как только их прочитала, что никогда в жизни никто эти Минские соглашения выполнять не будет. Там, на линии соприкосновения, сто тысяч человек живут под непрерывными обстрелами уже восьмой год, я не знаю, почему Россию это устраивает, это нужно спрашивать у Путина, а не у меня», – заключила Монтян.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что украинские власти являются недружественными России. Об этом свидетельствует проект закона о коренных народах, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду.