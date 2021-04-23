Забастовка рабочих в ЛНР: Украинский олигарх довёл Алчевск до отчаяния

23.04.2021, Москва, Алексей Топоров

Новости Украины

В ЛНР бастуют рабочие Алчевского металлургического комбината, которым в текущем месяце выплатили только 29% зарплаты за декабрь прошлого года. Бастующие планируют на День Республики – 12 мая, отправится в Луганск, чтобы провести пикет перед Домом правительства.

Алчевский металлургический комбинат, по сути, стоит. В конце марта из-за отсутствия сырья здесь была остановлена доменная печь №5, запустить которую снова будет крайне непросто. Производственный гигант, от работы которого зависит жизнь третьего по численности населения города Луганской Народной Республики (10 тысяч человек горожан непосредственно работают в АМК, остальные, так или иначе завязаны на него), по сути, уже и не работает: доменный цех, аглофабрика и железнодорожный цех (ЖДЦ) бастуют, работники остальных подразделений либо увольняются, либо создают видимость деятельности, не видя смысла в протесте. Все вместе ожидают скорого и безрадостного финала.

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А что администрация? Та в ответ только закручивает гайки: ЗАО «Внешторгсервис» беглого украинского олигарха Сергея Курченко, чьим 12 филиалом является Алчевский мет, издал приказ для всех работников, переданных ему в управление, запрещающий «распространять в любой форме, в том числе анонимно, сведения, порочащие деловую репутацию ЗАО «Внешторгсервис», унижающие честь и достоинство его работников и руководителей».

То есть, по сути, рабочим теперь нельзя где-либо рассказывать о том, что зарплаты им не выдаются месяцами, а если выдаются, то какими-то мелкими долями. И ругать начальство, конечно же, тоже.

А с зарплатами у работников АМК действительно все очень и очень плохо. Так в текущем месяце с ними, конечно расплатились. Выдав 29% за декабрь прошлого года…. При том, что и заработки у заводчан были и без того по российским мерками невеликими, при «правлении» Курченко сократившись практически вполовину (кто получал 25 тысяч рублей, стал получать 18 тысяч).

Так кто же виноват в том, что в тылу воюющей республики, по сути, защищающей фронтир Русского мира от украинской орды, зреет потенциальный очаг недовольства и протеста?

Алчевский металлургический комбинат в прежние времена называли флагманом экономики Украины. Номинальная стоимость акций предприятия составляла миллиард долларов. В 2014 году, после оставления Северодонецка, в Алчевск зашёл батальон «Призрак» легендарного народного героя Донбасса Алексея Мозгового. Тот пытался национализировать меткомбиат, потому что в самый разгар войны он продолжал работать в украинской юрисдикции, платил налоги Украине, в том числе и на АТО, а зарплату выдавал в гривнах. В итоге по сей день почитаемого алчевцами комбрига спустя какое-то время в глубоком тылу убили так и не пойманные украинские диверсанты.

На тот момент АМК принадлежал корпорации «Индустриальный союз Донбасса» украинского олигарха Сергея Таруты, постмайданного губернатора Донецкой области. После предприятие передали российскому миллиардеру Сулейману Керимову, который поначалу обещал золотые горы, но, осознав, что такое международные санкции, то ли отказался от него, то ли «перебросил» беглому украинскому олигарху из окружения Виктора Януковича – Сергею Курченко и его «Внешторгсервису». Тогда же тому достались и большинство других предприятий и шахт ЛДНР.

И тот взялся за индустриальную мощь Донбасса с молодецким напором. Что привело к общим для всех эксплуатируемых им предприятий результатам: одни из них закрывались, другие ветшали и медленно разрушались, потому как вкладываться в их ремонт и модернизацию никто не собирался. Как уже говорилось выше, заработки рабочих и шахтёров упали практически вполовину, да и те выдавались небольшими порциями, с задержкой в несколько месяцев.

В том числе и в Алчевском меткомбинате. И это при том, что цены на основные продукты в республиках аналогичны российским, а местами даже выше, поскольку большинство продукции туда завозят из России, а предпринимателям нужно еще и что-то заработать.

Как жить на такие «подачки» в Алчевске? В городе с неважной экологией, проблемами с водоснабжением – воду там дают по часам, убитыми дорогами, ветшающими жилыми домами, которые в последний раз ремонтировались непонятно когда? Ну, ни Курченко, ни его администраторов этот вопрос никогда особо не заботил.

Зато руководство «Внешторгсервиса» постоянно придумывало, как выжать дополнительные копейки из собственных работников. Так, долги по зарплатам уволившимся по собственному желанию аннулировались. А тех, кто брал отгулы за свой счёт, чтобы съездить в Россию подзаработать, просто стали увольнять. Всех уволившихся охрана больше не пускала на территорию предприятия, чтобы, значит, права не качали.

«Организаторов забастовок всех уволили, председателя независимого профсоюза – тоже, как и везде – против сказать ничего нельзя, – прокомментировал ситуацию «ПолитНавигатору» источник на Алчевском металлургическом, пожелавший остаться анонимным. – Уже неоднократно были обращения к Путину, в газеты центральные, а в ответ – ничего».

Все ждали, что 2021 год принесет что-то хорошее, но в январе рабочим Алчевского меткомбината выплатили 51% от заработной платы за октябрь, в феврале выплатили еще – 17% за тот же октябрь. А тут еще пошли разговоры о смене собственника – мол, Курченко и его контора, выжав из предприятий ЛДНР по максимуму, разорив их, наделав многомиллиардных долгов перед трудовыми коллективами, решила от них избавиться. Поначалу передав на баланс республик, а потом….

Потому и решили алчевцы действовать наверняка, ударив зарвавшийся менеджмент по самому больному: с конца года на предприятии пытались запустить первую и пятую доменные печи, но уже к началу января их останавливали из-за нехватки кокса. Сырье в итоге нашлось, но первую доменную печь все равно остановили в середине февраля, несмотря на то, что в нее было загружено 800 тонн кокса, пятая же продолжала работать. Пока ее не остановили сами рабочие. Заявив, что не возобновят работу, пока им не выплатят задолженность.

На бунтарей в очередной раз пытались давить – они не прогнулись. К ним приезжал управляющий комбинатом (точнее 12-м филиалом ЗАО «Внешторгсервис» – «Алчевский металлургический комбинат») Максим Мокрицкий. Говорил, что если они не запустят доменную печь, не видать им денег. Правда, он не смог дать гарантий, что рабочие увидят деньги, если запустят оную, потому слушать его не стали. Далее к рабочим приехал сам гендиректор ВТС Виктор Николаенко. Тот и вовсе написал расписку о том, что на карты работников будет перечислено 38 – 40% месячного долга в случае, если они запустят пятую доменную печь. Рабочие ответили в духе «утром деньги, вечером – стулья», и ничего запускать не стали. В итоге, как говорилось в самом начале, все равно вышло меньше обещанного. Потому-то они все равно ничего не запустили. Пока не заплатят хотя бы обещанное.

«Кто нас теперь «подберет» – непонятно, завод почти стоит, водители уже с месяц не выезжают, говорят, что всю продукцию вывезли подчистую», – сообщает наш источник.

На фронтах Донбасса снова жарко, и снова гибнут его защитники. А в тылу тихо ветшают некогда могучие, и в большинстве небольших городков региона – градообразующие, предприятия. У их жителей, лишенных нормальных заработков и возможности реализовать себя на родной земле, зреет протест. «Царство разделившееся само в себе не устроит». Украинские СМИ уже с превеликим удовольствием оттоптались по теме рассказав о том, что «промосковские сепаратисты и российские агрессоры спустили индустриальный потенциал Донбасса в унитаз», хотя сами на оккупированных территориях ЛДНР поступают не лучшим образом.

«Безусловно, мы осветим ситуацию, – написала алчевский блогер Светлана Сидоренко. – Но украинские недруги тоже сумеют осветить ее так, как они умеют. Поэтому мы бы порекомендовали властям Республики обратить внимание на проблему металлургов, и решить ее не репрессиями, задействовав МГБ (гарантируем, что сделаете только хуже), а начав выплаты заработных плат».

А еще бы хотелось, чтобы виновные в этом откровенном саботаже и издевательстве над трудовым народом, истощенного войной края рано или поздно понесли бы заслуженное наказание.