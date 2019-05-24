Мосийчук ушел от Ляшко. Оказвлось, что у них разные ценности

24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил о своем выходе из Радикальной партии Олега Ляшко по причине идеологических разногласий, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко. Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю”, – написал Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook.

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Он поблагодарил Ляшко за сотрудничество и заявил, что не имеет “ни оснований, ни желания для любой вражды или противостояния” с бывшими коллегами по партии.

Нардеп заявил, что, несмотря на состояние здоровья, не оставит общественную и журналистскую деятельность. “Надеюсь, что Бог даст сил продолжить и политическую деятельность. Сейчас определяюсь с дальнейшими действиями. Как только приму конкретное решение – сообщу общественности и СМИ”, – сказал Мосийчук.

В ответ на такое решение Мосийчука Ляшко заявил, что “баба с воза – кобыле легче”.

“Сегодня (24 мая – Ред.) утром у меня был разговор с Мосийчуком, и он заявил, что подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую такое его решение”, – уточнил глава Радикальной партии. Ляшко подытожил ситуацию фразой “баба с возу – кобыле легче”. При этом он отметил, что “у них (с Мосийчуком- Ред) различные жизненные ценности”.

Отметим, что согласно последним рейтингам партия Ляшко остается за бортом нового созыва Рады, так как не преодолевает пятипроцентный барьер.