Московский «политолог-патриот» допустил отказ от Херсона и Запорожья

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Россия могла бы отказаться от требований к Украине о выводе ВСУ из Запорожской из Херсонской областей в обмен на какие-то «серьезные» уступки со стороны Запада.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Условие остается. Но не является безусловным. Оно может быть снято в обмен на какие-то очень серьезные вещи», – считает Марков.

Ранее военный эксперт Константин Сивков утверждал, что отвод ВС РФ из Харьковской, а затем и Херсонской областей стал следствием договоренности о транзите российских ресурсов. В частности, речь шла об аммиакопроводе Тольятти-Одесса, который проходит через зону боевых действий. Однако, несмотря на отступление российской армии, аммиакопровод так и не был запущен.

«Я вполне имею все основания предполагать, что условием сдачи Харьковской области, а потом и Херсонской области – стали вопросы с обеспечением транзита через территорию [Украины]. В частности, аммиакопровода и ряда других материалов», – утверждал Сивков.

Напомним, ранее Марков разглядел будущие «выгоды России» от перемирия «даже на весьма плохих для нас условиях».