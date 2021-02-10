Москва готова судиться за арестованную американцами собственность РФ

10.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Российская дипломатия требует от Соединенных Штатов вернуть дипломатическую собственность РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос, есть ли какие-то новости про российскую собственность, арестованную американцами, в том числе и в Нью-Йорке.

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«Мы на такие хорошие новости рассчитываем. Чуть ли не на каждом американском заборе есть вывеска «Не вторгаться! Частная собственность». Частная собственность в США – «священная корова». Уже только это является веским основанием для того, чтобы добиваться возврата тебе же принадлежащего», – сказал дипломат.

«Мы регулярно ставим этот вопрос в Комитете ООН по сношениям со страной пребывания, на прошлой Генассамблее была принята резолюция, предписывающая Генеральному секретарю ООН разрешить эту проблему в кратчайшие сроки, а если этого не произойдет, то направить дело в арбитраж. Рассчитываем, что новая американская администрация подойдет к этому вопросу не с политизированных установок, а точки зрения здравого смысла и нормальной дипломатической практики и этики», – подчеркнул Небензя.

Он также обратил внимание, что подобного рода проблема в отношениях с США имеются не только у РФ, но и Ирана, Кубы и других государств.

Напомним, что 2017 году США закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско и торговое представительство в Вашингтоне, которые находятся в госсобственности РФ. Кроме того, в 2018 году американцы закрыли в Сиэтле генеральное консульство РФ, посещение которого арендовалось, а также резиденцию генконсула, находящуюся в дипломатической собственности. В Москве подобные действия расценили как враждебный акт и призвали США немедленно вернуть эти объекты.