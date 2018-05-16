Политнавигатор - Новости России и Украины
16.05.2018, Москва, Михаил Рябов
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Крым, Недвижимость, Россия, Севастополь, Строительство

Мост в Крым повысит спрос на недвижимость, но не цены


Спрос на первичную недвижимость в Крыму после открытия Керченского моста повысится на 10-30%, пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на прогнозы участников рынка.

Увеличение туристического потока повысит также примерно на 20% спрос на аренду квартир. Это будет стимулировать инвесторов покупать жилье в Крыму для сдачи. Однако окупится такое вложение денег лишь через 10-15 лет.

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Интересно, что эксперты не ожидают увеличения цен на жилье, объясняя это тем, что многие из строек были заморожены после 2014 года, а сейчас возобновлены, и на рынке много предложений.

Кроме того, после введения в эксплуатацию грузовой части Крымского моста могут подешеветь строительные материалы за счет упрощения маршрута их доставки на полуостров.

По расчетам Avito, по итогам первого квартала 2018 года стоимость первичной недвижимости во многих городах снижалась. Так, квартиры в Ялте подешевели в среднем на 16%, в Севастополе — на 10%.

В феврале средневзвешенная стоимость недвижимости в Крыму составила 115 тыс. руб. за 1 кв. м — это самый высокий показатель среди регионов России без учета Москвы и Санкт-Петербурга.

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