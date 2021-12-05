Музейный погром: Украина начинает кампанию «деколонизации»

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Новости Украины

2 декабря в Днепропетровске, переименованном майданными упырями в «Днепр», состоялся слёт свидомых водяных и кикимор, решавших, как им необходимо реструктурировать музеи Украины в соответствии с генпланом по «искоренению символов российско-имперского колониализма», принятого ещё в 2019 году по инициативе гиперактивного пастушка Вовы Вятровича, возглавлявшего на тот момент Украинский институт национальной памяти.

Украинский бульдозер по сносу исторических пластов уже практически полностью «декоммунизировал» Неньку, найдя себе новый, не менее богатый фронт работ.

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Весьма показательно, что «декоммунизаторы» и «деколонизаторы» откуда-то из Коломыи и Ахтырки, рьяно взялись зачищать историю южных и восточных регионов Украины, тесно связанную с имперским периодом России.

То, что «поиск украинской идентичности» – всего лишь ширма для очередного варварского выкорчевывания корней российской истории с южных и восточных земель современной Украины, стало понятно из речи оратора, посетовавшего, будто жители Одессы, Николаева, Херсона и других городов «слишком сильны имперские настроения».

подготовка к “деколонизации” музеев под чаёк

И вот, под гиканье «Россия – это не федерация, а новая Римская империя», представители «украино-европейской цивилизации» действуют подобно ордам варваров, тысячи лет назад разбивавшие дубинами скульптуры и памятники, оставив за собой одни только дымящиеся руины.

Вся эта деконструкция проводится под соусом «поиска казацких корней». В том смысле, что канализаторы и разрушители пытаются найти под советским и имперским культурно-историческим слоем некие признаки древней титанической украино-казацкой цивилизации, порабощённой пришедшими с Севера клятыми москалями, однако на выходе они могут предъявить только пыль, труху и глиняные свистульки-новоделы, выдаваемые по нужде за культурное наследие древних укров.

Ещё одна также озвученная задача «деколонизации» – «уничтожить легенды об общности украинцев и русских».

То, что новые варвары, после зачистки образования, библиотек и мемориалов, обратили свой нечистый взор на музеи, абсолютно ожидаемо. Украине предстоит ещё одна мощнейшая историческая чистка, чтобы прибандеренный и отрезубленный вид населённых мест в полной мере соответствовал содержимому музеев, иначе люди с зачатками критического мышления могут задавать неудобные вопросы, в будущем столкнувшись в экспозициях со свидетельствами и артефактами цивилизации, не имеющей следов за музейными стенами.

В общем, всё по Оруэллу: «кто управляет прошлым, тот управляет будущим».

Сходство украинского бытия с культовым произведением британского писателя и журналиста придаёт то немаловажное обстоятельство, что за нарушение закона о «деколонизации» предусмотрена уголовная статья.

Наблюдая за обсуждением будущих музейных трансформаций, можно было отметить, что теория под базис новых «свершений» так и не подведена. Козлы и козлицы, курирующие или возглавляющие украинские музеи, так и не решили, следует ли им считать СССР империей. После завершения «декоммунизации», ага. Сначала стреляем, потом разбираемся.

Правда, и тут могут возникнуть вполне ощутимые неприятности, озвученные отдельными «науковцями», привлечёнными УИНП к сотрудничеству с «подотделом очистки». Например, «облегчение» музейных экспозиций в угоду разбушевавшейся политической конъюнктуре может вызвать протесты международных организаций, отказ от покровительства ЮНЕСКО и падение престижа украинских музеев до уровня этнографической сельской хаты, завешенной рушниками и заставленной макитрами.

Кстати, по этим граблям уже как следует прошлись бывшие восточноевропейские «братушки», внезапно обнаружившие, что западных и, особенно, китайских, туристов сильно интересуют памятники и история советского периода, а «демократические» новоделы и побрякушки оставляют полностью равнодушными, но предъявить гостям уже практически нечего. Мотивы, двигавшие «младодемократов» в исторической зачистке, ничем не отличались от украинских.

Тем не менее, эти весьма возможные проблемы и конфликты не слишком смущают вышиваночных хунвейбинов, оправдывающих предстоящий музейный погром «общеевропейскими трендами», стартовавшими ради очищения демократий от налипавшей веками грязи колониального и имперского прошлого.

Заметно, впрочем, что Украину на зачистку очередного исторического пласта подталкивают и приободряют извне, проводя параллели, что поголовный восточноевропейский снос памятников советским солдатам, украинский ленинопад и «избавление от имперского наследия», а также американский конфедератопад – суть звенья одной цепи, которая может быть расценена не иначе как «противодействие агрессору», а если глубже, то и «борьба с тоталитаризмом».

В общем, никому не следует удивляться, если в один прекрасный день руководством Евросоюза будет спущена образовательная «указивка», согласно которой африканские рабы в Америку и Старую Европу попали с миграционными потоками или же их туда завезли злобные имперские русские.

Здравствуй, дивный новый мир-симулякр!

Нельзя сказать, что среди украинских музейщиков и учёных царит жеребячий оптимизм и полное согласие с политикой режима, в том числе относительно исторических и культурных «реформ», но решать-то не им. Разбить голову ломом очередной статуе имперского периода найдётся немало желающих павианов с улицы, олицетворяющих «опору украинства», а «смотрящим» за процессом назначен мохнорылый упырь Дробович, назвавший жизнь в современной Украине «постмодерном».

Применительно к Днепропетровску, следует заметить, что украинский «постмодернизм» обошёлся ему самой дорогой ценой.

Уже при Кучме бывший научно-промышленный центр СССР и Украины потерял своё былое значение, практически полностью утратив ракетное и машиностроительное производство. Да и ракеты «Зенит», произведённые на «Южмаше» и оснащаемые двигателями советского и российского производства, носили характер «донашиваемых шляпок», поскольку ничего нового новая «самостийная» научная мысль родить не смогла.

По сути, всё, что на сегодня сохранилось от былой трудовой славы Днепропетровска – музей ракетной техники и уже подготовленные к «деколонизации» городские исторические музеи.

Ближе к президентству Януковича Днепропетровск перестал быть мегаполисом, став одним из самых динамично вымирающих крупных городов мира. С победой «гидности» и перехода городской власти под бандитский контроль «мушкетёров Коломойского» тенденции вымирания и сваливания в депрессию только усилились. В настоящее время население города пополняется за счёт внутренней миграции из малых городов и сёл в поисках лучшей жизни.

Общаясь с горожанами, нельзя не отметить обречённость, с которой они рассуждают о судьбе города и Украины. Мол, если всё катится к чёртовой бабушке, то пусть и дальше катится, а если придут другие люди, то им и предстоит разгребать всё навороченное «гиднюками».

Было бы что восстанавливать. Судя по работе бульдозера УИНП, скоро на Украине не останется даже стоянок раннего неолита, если на утвари кроманьонцев и неандертальцев не будет найдено жовто-блакитной маркировки. Маразм крепчает…