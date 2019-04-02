Выборы
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02.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Д.Б., Украина
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«Мы его все ждали, а его не было»: В Киеве признали, что Путин не вмешивался в выборы

Российские СМИ трубят о «хунте на Украине» и фальсификациях, однако с технической стороны Москва не вмешивается в украинский избирательный процесс.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сегодня заявили украинские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы следили за тем, как российские СМИ освещают наши выборы. Еще месяц назад они начали кампанию по их дискредитации. Особенно в глазах международного сообщества, они призывали их не признавать, и объясняли, что есть два повода для этого.

Первый – эти выборы полностью управляются США и некоторыми странами ЕС, и вторая причина – украинцы, которые проживают в России, не могут голосовать, и жители Крыма и Донбасса тоже.

Было еще и про хаос в Украине, это то, что активно навязывалось международным наблюдателям. Слово «хаос» часто использовалось иностранными журналистами относительно выборов.

Много говорят, что выборы сфальсифицированы, что проводятся под дулами автоматов, о «хунте», которая не в ладах со своим населением, и украинская действующая власть фальсифицирует результаты, чтобы Бойко не оказался в тройке выборов.

Много пишется и про идею Третьего Майдана, про это пишется во многих соцсетях, особенно Вконтакте. Это к тому нарративу, что Украина – недодержава, а третий Майдан – гражданская война», – сказала Любовь Цибульская, директор «Группы анализа гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра».

«Мы не видим технического, именно технического вмешательства России, оно могло быть, потому что мы знаем про возможности, которые есть.

Почему нет вмешательства? Очень хороший вопрос. Мы его все ждали, а его не было. Не было массивных атак, подмены каких-то сетевых реквизитов.

Я считаю, что очень хорошо, что в отличие от Эстонии, у нас бумажные выборы. Подтасовать их гораздо сложнее, чем, если бы они были ,как в США, чисто электронные.

Мы ожидаем серьезного вмешательства со стороны России именно во втором туре», – заявил Максим Тульев, член правления «Интернет-ассоциации Украины».

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