«Мы идиоты»: в Киеве жалуются на неспособность скопировать «Герани»

Вадим Москваленко.  
18.08.2023 08:38
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Несмотря на помощь Запада, киевское руководство не способно организовать завод по производству больших ударных беспилотников.

Об этом в эфире интернет-канала «NewsRoom» заявила депутат Верховной рады, националистка София Федына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на помощь Запада, киевское руководство не способно организовать завод по производству больших ударных...

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«Британская разведка уже подтвердила, что московиты изготавливают собственные «Шахеды». Почему мы не можем? Мы идиоты, у нас смекалки не хватает? У нас IT-шники плохие? Да у нас IT-шники лучшие в мире, могут перепаять все эти схемы, улучшить программы. Более того, мы имеем доступ к технологиям, в отличие от русских.

У нас у волонтёров и военных есть эти «Шахеды». Люди, которые хотят помочь, их уже припрятали, и разобрали. Но невозможно такие масштабы делать частным способом, это нужна помощь государства», – сказала депутат.

Федына подчеркнула, что возможности у государства есть, но оно их не использует.

«Сегодня власть хвалится, что у них есть морские дроны – их разработали, и, как говорят, завод под землёй. Так в чём проблема сделать ещё один завод для «Шахедов», или других дронов?» – возмутилась она.

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