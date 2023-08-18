«Мы идиоты»: в Киеве жалуются на неспособность скопировать «Герани»

Несмотря на помощь Запада, киевское руководство не способно организовать завод по производству больших ударных беспилотников.

Об этом в эфире интернет-канала «NewsRoom» заявила депутат Верховной рады, националистка София Федына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Британская разведка уже подтвердила, что московиты изготавливают собственные «Шахеды». Почему мы не можем? Мы идиоты, у нас смекалки не хватает? У нас IT-шники плохие? Да у нас IT-шники лучшие в мире, могут перепаять все эти схемы, улучшить программы. Более того, мы имеем доступ к технологиям, в отличие от русских.

У нас у волонтёров и военных есть эти «Шахеды». Люди, которые хотят помочь, их уже припрятали, и разобрали. Но невозможно такие масштабы делать частным способом, это нужна помощь государства», – сказала депутат.