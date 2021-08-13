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13.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия
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«Мы их не бросим. Россия в долгу перед Донбассом» – Охлобыстин

На Украине неизбежно вспыхнет сопротивление нацистскому режиму, и Россия обязательно поможет своим соотечественникам Об...

На Украине неизбежно вспыхнет сопротивление нацистскому режиму, и Россия обязательно поможет своим соотечественникам

Об этом в интервью крымско-татарской писательнице Диане Кади заявил российский актер Иван Охлобыстин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы – русские, только южный вариант. Крымские-татары, кстати, тоже, если уже заговорили. Украине ничего не поможет, будет хаос, народ проявит волю, за пределами восточной Украины. Слава богу, окончится весь этот бардак с Луганском и Донецком, мы их не отдадим сто процентов. И мы бы не смогли, и нет такого правителя, который смог бы нам это запретить. Потому что это очевидно наши люди, и мы в большом долгу перед ними», – сказал Охлобыстин.



Напомним, ранее в Москве заявили, что статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев – это часть стратегии национальной безопасности России.

Кроме того, в Москве отметили, что поскольку США подают сигналы о намерении сдать Украину, России пора признать Донбасс своей территорией и решительно разобраться с проблемой бандеровщины.

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