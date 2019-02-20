«Мы проигрываем в Донбассе»: Признание украинского боевика

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская армия не может тягаться с Россией в Донбассе. Киеву остается только надеяться на помощь из США и Европы. Однако Запад все чаще предпочитает налаживать отношения с главой «страны-агрессора». Такое мнение в эфире телеканала «Аверс» высказал экс-военнослужащий 128-й бригады ВСУ Сергей Гуменюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я пока не вижу, чтобы украинские войска выполняли свою задачу по отражению. Я этого не вижу с лета 2014 года. Еще летом мы активно наступали, отражали и так двигались. В 2015 году по Светлодарской дуге, по Широкино происходили отражения. А сейчас – сугубо окопная война, сдерживание.

Как говорил Петр Алексеевич: «Ни метра украинской земли не отдадим врагу». Но желания и старания это делать я не вижу, мы сдерживаемся от полномасштабной войны.

Силы очень неравномерны. Если взять сугубо Украину с Россией и тягаться в военном ремесле, то мы проигрываем, мы это честно видим. Без поддержки международного сообщества – ЕС, НАТО, Америки, Израиля и Великобритании – нам очень тяжело.

Хотя мы видим, какие сейчас политические игрища идут на международной арене, где Россия с Германией обнимаются потихоньку и строят «Северный поток-2» в обход Украины. Хотя Европа и Америка глубоко озабочены данной проблемой, но существенно помогать… Это, возможно, в процессе, но нужно на уровне дипломатии это все организовывать», – резюмировал бывший участник «АТО».