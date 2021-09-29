«Мягкая сила Путина». Санду онемела от победы тираспольского «Шерифа»

29.09.2021 11:21 (Мск), Москва, Елена Острякова

Тираспольский футбольный клуб «Шериф» обыграл в Испании знаменитый «Реал» со счетом 1:2.

Если одержанную ранее победу над сбежавшим из Донецка украинским «Шахтером», многие склонны были считать случайностью, то сейчас первое место в группе – настоящая сенсация.

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Официально клуб представляет в Лиге чемпионов Молдову, это первое достижение такого уровня бывшей советской республики. Ликуют обе страны.

«Вы это видели? Можете поверить в реальность происходящего? Как они бились за победу! Два лидера группы сражались на равных. Дебютант тираспольский «Шериф» заставил понервничать и обошел именитый мадридский «Реал». У испанцев было столько ударов по нашим воротам, что мы, болельщики, потеряли им счет. Но почти все – вхолостую. «Шериф» бил редко, но метко», – не сдерживал эмоций в своем телеграм-канале президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис признан лучшим игроком матча, совершив 11 сейвов.

«Молдова вошла в историю европейского футбола! Тираспольский «Шериф» сотворил чудо, сенсацию, подарил всей Молдове футбольную сказку! «Шериф» одерживает вторую победу подряд и уверенно занимает первое место в отборочной группе! От души поздравляю всех молдавских болельщиков и искренне благодарю тираспольский клуб за невероятный футбольный праздник!», – вторит ему лидер молдавской оппозиции Игорь Додон.

На этом фоне показательно гробовое молчание прозападного президент Молдовы Майи Санду, членов ее правительства, и принадлежащего к партии Санду руководства парламента. После всех лицемерных заявлений о «реинтеграции» страны, казалось бы вот прекрасный повод слить оба берега Днестра в общем ликовании.

Ссылки на то, что матч закончился поздно, и отреагировать не успели, не работают. На прошлой неделе Санду продемонстрировала завидную оперативность в пользовании соцсетями, когда опубликовала благодарности в адрес президент США Джо Байдена сразу же по завершении его речи на Генеральной ассамблее ООН, в которой он коротко упомянул Молдову.

Давно замечена чуткость Санду в отношении любых ремарок, звучащих с Запада. Возможно объяснение нелогичного молчания молдавского президента дали «Евроньюс», который написали, что за блистательной победой «Шерифа» маячит зловещая тень Кремля.

«Вон оно в чем дело!!! Оказывается, тираспольский Шериф – это “проект российской мягкой власти”! Вот в чем причина успеха тираспольцев! Россия, оказывается, на Шериф поставила, а не на российские клубы. И это Евроньюс! Не какой-то таблоид», – прокомментировал публикацию российский политолог Владимир Корнилов.

«Мы ожидали эти обвинения про роль Путина в победе Шерифа. И дождались. Вот почему Майя Санду не поспешила поздравить футболистов с этой феноменальной победой. Ведь это будет означать поздравить Путина!», – написал оппозиционный молдавский депутат Богдан Цыдря.

Может, все проще, и молдавским властям просто невыносимо признать успехи непризнанной республики, которую они стараются представить мрачной коррупционной дырой.

«То есть, коммуналка у них ниже, цены на все ниже, миллиард там не крали, ещё и футбол получше. В этих условиях очень сложно разобраться где во власти преступный режим контрабандистов, а где хорошие люди», – пишут в соцсетях молдавские пользователи.

Тем временем футбольный клуб непризнанной республики, ставший сенсацией Лиги чемпионов, стремительно обретает всемирную популярность. После матча с «Реалом» на «Шериф» в Инстаграме подписались уже почти 200 тысяч человек.

Стоимость игроков «Шерифа» – 12,38 млн евро, стоимость игроков «Реала» – 793,5 млн евро. Выиграв у «Реала» приднестровский клуб заработал 2,8 млн евро. Всего на их счету стало свыше 22 млн: 15,7 млн базовых, 1,2 млн за историю и 5,6 млн за 2 победы в группе.

Напомним, что приднестровскую команду тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб, который на излете футбольной карьеры в 1997 – 2000 годах играл за российский «Зенит» и с которым стал обладателем кубка России. После он закончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Правда, в прошлом году бывший капитан «Зенита» исключил возможность продолжения карьеры в России, посчитав это предательством.

«У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмел, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего – твоя совесть, твоё видение этой ситуации и патриотизм. Я родился на Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать. Беларусь – это совсем другое. Это и страна, с которой мы до сих пор дружим, и нормальные отношения. Тот же Казахстан, как я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ: почему нет?» – говорил Вернидуб.