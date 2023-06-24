Мятеж Пригожина приостановлен. Что будет дальше

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Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил об остановке «похода на Москву», чтобы избежать кровопролития и после того, как получил гарантии, что его военизированная структура не будет расформирована. Пригожин утверждает, что «вагнеровцам» оставалось пройти 200 км до столицы. Они возвращаются в места базирования. Сообщается также о том, что ЧВКшники покидают центр Ростова-на-Дону.

Согласно одной из версий, отступление Пригожина стало результатом переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые тот проводил весь день по просьбе Владимира Путина. Пресс-служба Батьки не раскрыла суть договоренностей, и это – главная интрига, ведь Пригожин требовал, прежде всего, отставки руководства Минобороны. (По другой версии, основным переговорщиком был губернатор Тульской области Алексей Дюмин, которому уже прочат пост министра обороны).

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На самом деле Пригожин не договаривает, что по ходу продвижения колонн к Москве «вагнеровцы» сбили несколько боевых вертолетов и самолетов. Неофициальные сведения об этом обсуждаются в Сети, сопровождаясь снимками рухнувшей дорогостоящей техники. О судьбе экипажей пока не сообщается.

«Погибли десятки членов экипажей сбитых вертолетов и самолета Ил-18 ВЗПУ. Их убили вагнеровцы. За все время отражения контрнаступления ВСУ с 4 июня погибли два летчика сбитого ВСУ вертолета Ка-52», – возмущается полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис.

«Сегодня погибли наши пилоты. Крови пролилось немного, но она пролилась, хотя самых страшных сценариев мы смогли избежать – пуля просвистела у виска, и на Украине с Западом уже текли слюнки в предвкушении маховика братоубийства. Этого не должно было случиться. Мятеж 23-24 июня с ним навсегда», – написал обозреватель Борис Рожин.

«Пилоты погибли. Вспоминается «Беркут» на майдане – приказ выполнили, многие погибли, а потом это вроде и не надо было – ситуация поменялась», – сказал на условиях анонимности один из военных.

Однако политолог Сергей Марков сообщает, что уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу, возбужденное утром, уже закрыто.

«Все дела в отношении Пригожина уже отменены. Путин держит свое слово. Путин и Пригожин подписали новые Минские соглашения. Как их будут выполнять? Надеюсь не так же, как Минские соглашения Путина и Украины?», – написал Марков в своем тг-канале.

Такие же сведения приводит и волонтер Анастасия Кашеварова, бывшая помощница спикера Госдумы.

«ЧВК Вагнер получит юридические гарантии, будут разработаны законодательные решения. Будет неприкосновенность бойцов после их марша. Бойцы ЧВК Вагнер были и остаются верной гвардией Верховного Главнокомандующего», – утверждает она.

«Согласно неподтвержденным данным, основными договоренностями улаживания конфликта стала отставка руководства Министерства обороны России. Взамен Евгений Пригожин сокращает свою деятельность в нашей стране и сосредотачивается на своих проектах в Африке», – сообщает телеканал «Царьград».

Политолог Марат Баширов уверен, что с каждым километром приближения колонны «Вагнер» к Москве Пригожин улучшал свои переговорные позиции. Но поплатиться за содеянное ему все же придется.

«Полагаю, что Пригожину дадут уехать из России. Бойцов реабилитируют. Пригожин получил клеймо предателя и мятежника, но выторговал безопасность… Но, хочется сказать фразой из популярного фильма «беги, маленький кролик, беги». На длинной дистанции всё равно догонят, как Басаева… Теперь ждем кадровых решений президента Путина и, судя по составу тех, с кем он уединился, это могут серьезные потрясения», – написал Баширов.

Обозреватель Юрий Баранчик уверен, что по результатам договоренностей министр обороны РФ Сергей Шойгу, находящийся при власти еще со времен Бориса Ельцина, уйдёт в отставку.

«Если в результате сегодняшних событий Шойгу и Герасимов уйдут в отставку, значит, это был план, а не «мятеж», а Пригожин – самый верный оруженосец Владимира Путина. Видимо, некоторые договоренности при смене власти в 2000 году были настолько сильны и специфичны, что потребовался такой экстренный и невообразимый сценарий, чтобы избавить нашего президента от сковывавших его пут Семьи», – пишет Баранчик.

Политолог Сергей Карнаухов соглашается с этой версией, но не так оптимистично. Пригожину придется заплатить за исполнение своих желаний, прогнозирует он.

«В обмен на это Пригожин, вероятно, либо расформирует ЧВК, либо передаст их в подразделения Минобороны России, уйдя с поста главы. Учитывая то, что в последнюю неделю в ЧВК активно ищут иностранных переводчиков арабского и французского, вполне реален вариант возвращения части ЧВК в Африку и на Ближний Восток», – пишет Карнаухов.

Рвет и мечет беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, который сегодня призывал сторонников поддерживать мятеж.

«Оружие прячем. Скоро понадобится… Эта эскапада сильно ослабила режим. Сейчас важно не дать людям из молчаливого большинства забыть то, что рассказал Пригожин про абсолютно воровскую подоплеку войны», – пишет Ходорковский.

Политолог Михаил Смолин предостерегает, что амнистия за попытку вооруженного мятежа может стать дурным примером.

«А когда по плану новый поход за справедливостью? И кто его организует в следующий раз? Ведь если последствий не возникнет, то можно и ещё раз повторить?! А если со следующими мятежниками не договорятся? Или бунт ЧВК – это был какой-то страшноватый КВН?».

Не скрывает злорадства украинский нацист Сергей Стерненко.

«Теперь русне показали, что так можно. Точно так же было и в начале прошлого столетия, когда было несколько попыток бунтов, а потом революция», – пророчит он.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что история с Пригожиным не закончилась.

«Даже если допустить, что «Всё, расходимся» – то остаётся констатировать, что переворот успешно произошел. От власти насильственным путем отстранен второй (по факту) человек в государстве», – пишет Стрелков.

Российский политолог Павел Никаноров в беседе с «ПолитНавигатором» предложил «самое оптимальное» наказание для Пригожина.

«Сейчас, когда Вагнер нужен на фронте, а Пригожин нужен Вагнеру, но в то же время мятежник не может избежать сурового наказания – лучшим выходом из положения для власти и президента был бы заочный тюремный приговор Пригожину сроком лет на пятнадцать с отложенным вступлением в силу «по окончании СВО». Это было бы наиболее оптимальное решение. Все, кто умный, и сами «вагнера», – понимали бы, что после победы, когда к тому времени Вагнер совершит новые великие подвиги в боях – Пригожина ждёт амнистия. И многие вопросы сейчас были бы сняты, а герои спокойно приступил бы к решению боевых задач, не переживая ежедневно за судьбу своего руководителя и за пресловутые снаряды», – подчеркнул Никаноров.