16.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Донбассе полиция разогнала митинг протестующих против мародёрства ВСУ

Украинская полиция разогнала митинг жителей посёлка, расположенного на подконтрольной Киеву территории Донбасса, протестующих против регулярных грабежей и мародёрства со стороны подразделений ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве заявили о постоянно поступающих жалобах жителей подконтрольных Киеву территорий на бесчинства украинских военных. При этом украинская администрация, вместо того, чтобы наказать виновных, преследует возмущающихся граждан.

«15 августа в 18.40 в населённом пункте Верхнеторецкое около 100 местных жителей вышли на митинг против действий  92-й бригады ВСУ. Мирные жители города требовали привлечь к ответственности военных, которые в течение последних нескольких дней грабят огороды, сараи и дома гражданских людей, прикрывая это необходимостью обеспечения питанием военнослужащих на передовой. При этом военные забирают не только съедобные продукты, но и ценные вещи и бытовую технику, представляя это как «принудительно-добровольную помощь защитникам Украины», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что прибывшие в 19.00 на место проведения митинга представители военной службы правопорядка и полиции разогнали протестующих женщин по домам, а всех мужчин задержали по подозрению в проведении антиправительственной деятельности.

 

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