08.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича передал украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону (ранее восхвалявшему Майдан, а потом заявившему якобы о разочаровании итогами «революции») документы, касающиеся событий во время государственного переворота Киеве в феврале 2014 года.

Сенсационные сведения будут опубликованы перед президентскими выборами на Украине.

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Об этом Гордон заявил в эфире телеканала «112», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Виталий Сердюк передал мне все документы, которые обещал. Эти документы я передал людям, которые разбираются, и которые будут озвучивать свои выводы. Это профессионалы, среди которых есть действующие работники правоохранительных органов. Выводы будут озвучены до выборов. Думаю, они серьезно повлияют на их ход», – сказал Гордон.

Он отказался озвучивать детали полученных документов, но поделился общим впечатлением.

«Когда я читал эти документы, я очень переживал от неприглядности всей картины. От того, какая вокруг мерзость, начиная с Януковича. Но многие, которые называли себя врагами Януковича, не меньшая мерзость. Пять лет никто ничего не говорит. У многих паззлы не складываются по поводу расстрела «небесной сотни». У меня файлы складываются, к сожалению, плохо складываются», – сказал Гордон.