Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Начальник управления оперативной подготовки генштаба РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате теракта в Москве – его машина взорвалась сегодня рано утром при выезде с парковки.

«На улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля», – сообщил Следком.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сейчас правоохранителями допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения.

«Вот вам и доброе утро!» – злорадно комментирует депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов в РФ).

Член Общественной палаты Владимир Рогов уверен, что за убийством стоят украинские спецслужбы.

«За год бандеровцы убили в столичном регионе трёх генералов», – напоминает Рогов.

Он уточняет, что от рук террористов погибли начальник войск химзащиты Игорь Кириллов и генерала генштаба Ярослав Москалик.

Военкор Александр Коц обращает внимание, что убийство произошло в момент, когда официоз распространяет оптимистические заявления переговорщика Кирилла Дмитриева со встречи с американцами в Майами.

«Кого еще пошлем в Майами?» – раздраженно пишет Коц.

Даже в «Единой России» указывают на нелепую линию «партии похабного мира».

«США увеличивают поставки своего оружия для убийства граждан России!! Но для большинства граждан России, по статистике, Трамп все равно миротворец», – пишет депутат Госдумы Евгений Федоров.

Напомним, что со стороны России актам возмездия до сих пор ни разу не подвергалось руководство украинских структур, осуществляющих теракты в России, – ГУР и СБУ.

Более того, с недавних пор отменила меры безопасности и транслирует свои заседания в прямом эфире Верховная рада – концентрированное сборище украинских нацистов и террористов.