На фоне улыбок в Майами – третий за год генерал взорван в Москве
Начальник управления оперативной подготовки генштаба РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате теракта в Москве – его машина взорвалась сегодня рано утром при выезде с парковки.
«На улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля», – сообщил Следком.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Сейчас правоохранителями допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения.
«Вот вам и доброе утро!» – злорадно комментирует депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов в РФ).
Член Общественной палаты Владимир Рогов уверен, что за убийством стоят украинские спецслужбы.
«За год бандеровцы убили в столичном регионе трёх генералов», – напоминает Рогов.
Он уточняет, что от рук террористов погибли начальник войск химзащиты Игорь Кириллов и генерала генштаба Ярослав Москалик.
Военкор Александр Коц обращает внимание, что убийство произошло в момент, когда официоз распространяет оптимистические заявления переговорщика Кирилла Дмитриева со встречи с американцами в Майами.
«Кого еще пошлем в Майами?» – раздраженно пишет Коц.
Даже в «Единой России» указывают на нелепую линию «партии похабного мира».
«США увеличивают поставки своего оружия для убийства граждан России!! Но для большинства граждан России, по статистике, Трамп все равно миротворец», – пишет депутат Госдумы Евгений Федоров.
Напомним, что со стороны России актам возмездия до сих пор ни разу не подвергалось руководство украинских структур, осуществляющих теракты в России, – ГУР и СБУ.
Более того, с недавних пор отменила меры безопасности и транслирует свои заседания в прямом эфире Верховная рада – концентрированное сборище украинских нацистов и террористов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: