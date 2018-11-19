«На границе с РФ возникает антирусское тоталитарное государство»

19.11.2018, Москва, Владимир Гладков

На границе России американцы продолжают строить антирусское тоталитарное государство, препятствием которому является Донбасс.

К такому мнению в эфире «Первого канала» пришли русский писатель и публицист Александр Проханов и известный политолог-американист Андраник Мигранян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В то же время эксперты разошлись во мнениях относительно того, насколько останется нужен Госдепу нынешний президент Украины Пётр Порошенко.

«Порошенко ведёт Украину в НАТО, и эта цель может быть достигнута, он является блестящим интерпретатором целей американцев, он их абсолютно устраивает. Разговоры о том, что у него низкий уровень, и американцы будут делать ставку на другого, невежественны. Порошенко почти покончил с русским языком, создал тотальную информационную машину, которая перемолола прорусские настроения и создаёт русофобскую Украину, восстановил украинскую армию, добился её снабжения западным и американским оружием, добился постоянного спонсирования их экономики, на народ ему наплевать.

Американцев это (рейтинг Порошенко – ред.) не интересует, их интересует автокефальная церковь, которая войдёт в нацистский контекст. Если будет затеяна полномасштабная война Украины с Донбассом, а значит и с Россией, эта церковь будет церковью войны. Танки, которые пойдут на Донбасс, будут благословлять священники, Филарет», – заявил Проханов.

«Наша православная церковь в этом отношении робкая, ведь она не поддержала Донбасс, ополченцев, а Филарет благословлял и посылал фашистские батальоны на Луганск и Донецк. Поэтому нам нужно готовиться к очень жёстким результатам, к тому, что на границе России возникает антирусское тоталитарное государство, и препятствием этому является Донбасс.

Донбасс, страдающий от обстрелов и нехватки продуктов, сражается за нас с вами, это наш форпост против будущего натовского плацдарма на Украине. Пусть наша православная церковь перестанет церемониться, пусть она благословит этих защитников, пусть она придёт на блокпосты в Донецк и Луганск и скажет: «Братья, мы с вами, Христос с вами!» – добавил писатель.

Однако Мигранян выразил сомнение в том, что прагматичных американцев может устраивать человек с рейтингом ниже плинтуса в то время, когда на Украине полным полно более рейтинговых кандидатов.

«Я здесь не согласен, что американцы делали ставку на Порошенко, и он их устраивает. Американцев не может устраивать человек без рейтинга, их устраивает тот, кто может победить и кто будет ими управляем. Юля Тимошенко вполне может пригодиться на эту роль, даже лучше, чем Порошенко. Американцам по этому поводу вообще не с чего беспокоиться», – подчеркнул политолог.

«Я согласен, что нам не надо миндальничать, потому что, действительно, на наших границах может возникнуть государство с зоологически-антирусскими настроями, и воспитывают этих убийц, которых натаскивают что русских надо убивать и это не люди, и здесь должны быть очень жёсткие действия. Кстати, думающие американцы при Обаме, выступали против поставки оружия на Украину и говорили, что если мы это сделаем, ещё и пошлём советников, это заставит Россию открыто вступиться и сказать, что мы не позволим, чтобы на наших границах возникло такое государство. И тогда Россия может открыто применить силу и заставить киевские власти быть в определённых пределах», – уверен Мигранян.