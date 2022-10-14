На крымском ТВ призвали возвращать жителей Украины к реальности новыми ударами

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Новости Украины

Технологии расчеловечивания русского и русскокультурного населения на Украине стали применяться еще в 2014 году после пожара в Одессе, где заживо сожгли людей в Доме профсоюзов. Для многих украинцев военные действия сродни компьютерной игры или спортивных состязаний, и не осознаются до непосредственного столкновения с действительностью, на чем и зиждется информационный фон нацистского режима в Киеве.

Об этом крымские эксперты говорили в эфире «Крым24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший киевлянин, блогер Тамир Шейх уверен, что на Украине много людей ненавидят президента Владимира Зеленского.

«Да поддержка у него частично есть, – отметил он. – Но много людей, которые власть Зеленского просто ненавидят. Он обещал мир, он не выполнил обещание перед избирателями и поэтому настроение тех же киевлян по отношению к нему жёсткое».

Профессор КФУ Максимилиан Шепелев подчеркнул, что протестные настроения в тоталитарном режиме купируются контролем над информационным пространством. Вплоть до замещения понятий и трактовки событий.

«На протяжении последних лет люди «воевали» на спортивных соревнованиях, и на тех же футбольных чемпионатах говорили: «победила Англия» или «победила Испания», что было равносильно победе в войне. И сейчас люди переносят спортивные состязательные настроения на военные действия – мы болеем за своих, – отметил ученый. – Это проблема в принципе не только украинская. Само восприятие такое: ударили по Крымскому мосту, значит, мы должны ответить. Логика ответов не всегда работает в плане того, что мы должны реализовывать некую последовательную стратегию, а не давать краткосрочные ответы на ситуативные вызовы, с которыми мы сталкиваемся. С этим определённые вопросы к последовательности есть».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что украинское общество воспринимает театр военных действий, как некую компьютерную игру.

«Для них это действительно, как компьютерная игра: где-то далеко взорвался мост, в существование которого они до последнего не верили. Собственно, нас с ними разделяет огромная пропасть, мы строим мосты, больницы, они все разрушают, – подчеркнул депутат. – Украина за время своего существования не построила ни одной ТЭЦ, ни какого-то важного, грандиозного социального объекта. Они сильно деградировали, для меня это абсолютно понятно. Я считаю, что те украинцы, которые снимались на фоне горящего моста, их просто не коснулась своим дыханием война. Сегодня они пересмотрят свою точку зрения».

Эксперты сошлись во мнении, что после удара по энергосистеме Украины должны быть разрушены железнодорожные коммуникации, чтобы отрезать пути поставки вооружений на Украину.