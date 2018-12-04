04.12.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, НАТО, Украина
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На линию фронта в Донбассе прибыли НАТОвские военные

28 военнослужащих в форме и с оружием стран НАТО прибыли в Светлодарск.

Об этом сегодня на брифинге рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зону ответственности 72-й бригады в населенный пункт Светлодарск прибыло подразделение в количестве 28 человек, экипированных в форму образца НАТО, имеющих на вооружении снайперские винтовки RPA Rangemaster производства Великобритании», – сообщил Яков Осадчий.

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