На майдане выставили гробы двух «правосеков»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Киеве состоялась церемония прощания с боевиком «Правого сектора» Андреем Жоваником (позывной «Татарин», был денацифицирован в должности командира роты», а также Юрием Коваленко (позывной «Сокар»).

Татарин Сокар

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Экстремисты-«правосеки» были уничтожены в ходе продолжающейся операции по освобождению республик Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский фотограф Олег Богачук опубликовал интересный репортаж с церемонии – там зафиксирована нацистская символика, наколотая на тела скорбящих «побратимов», прибывший главарь С14 Евгений Карась и потешные казаки с саблями.