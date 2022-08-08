На майдане выставили гробы двух «правосеков»
08.08.2022 17:47 (Мск), Киев
В Киеве состоялась церемония прощания с боевиком «Правого сектора» Андреем Жоваником (позывной «Татарин», был денацифицирован в должности командира роты», а также Юрием Коваленко (позывной «Сокар»).
ТатаринСокар
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Экстремисты-«правосеки» были уничтожены в ходе продолжающейся операции по освобождению республик Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Киевский фотограф Олег Богачук опубликовал интересный репортаж с церемонии – там зафиксирована нацистская символика, наколотая на тела скорбящих «побратимов», прибывший главарь С14 Евгений Карась и потешные казаки с саблями.
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