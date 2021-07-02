На полноценную интеграцию Крыма в РФ отвели еще 20 лет. Для ЛДНР еще больше

02.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

На полноценную интеграцию Крыма в состав России уйдет не менее 20 лет, а для Донбасса этот срок будет еще большим.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что уже, за прошедшие семь лет в составе России Крым значительно интегрировался, но небольшие отличия все еще остаются. Война же отбросила Донбасс, и до того отличавшийся ментально, назад.

«Посмотрите на Крым, как долго с ним работают, но, тем не менее, привести его в состояние соответствия другим регионам России до конца еще не удалось. Хотя, конечно, по сравнению с тем, что было в 15-16 годах сейчас это огромный рывок вперед. Постепенно не просто прекращают замечать какие-то различия люди, которые едут туда, но и люди, которые едут из Крыма, перестают замечать серьезные различия. Именно не в ценах, уровне жизни и так далее, потому что что-то в Крыму отсутствует, например «Сбербанк», какие-то еще ритейлерские сети.

Да, определенные различия есть, но различия на ментальном уровне, которые замечались в 16-17 годах, уже постепенно уходят в прошлое. Но Крым уже восьмой год в составе России. Думаю, лет за 20 он окончательно станет полностью нормальным российским регионом, потому что будут рождаться новые поколения, приходить новые люди – это происходит постепенно, это нельзя сломать через колено. Значит, то же самое будет происходить и с Донбассом, просто понадобится больше времени. Там и до этого ситуация была немного другая, и под давлением военных обстоятельств он слишком далеко ушел по пути этой отдельности», – заявил Ищенко.