06.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Днепропетровске повесился оперуполномоченный отдела «Т» (департамент защиты национальной государственности) Службы безопасности Украины Николай Владимирович (фамилия не раскрывается), работавший в облуправлении.

Подполковник счел счеты с жизнью, обвинив в этом свое руководство – начальника и замначальника отдела, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официально в СБУ произошедшее не комментируют, о нем в своем блоге рассказал бывший депутат Верховной рады, боевик АТО Игорь Мосийчук.

«В лесополосе найдено тело старшего оперуполномоченного отдела «Т» (департамент защиты национальной государственности) Днепропетровской области. При нем была предсмертная записка, в которой он обвиняет в своей смерти начальника отдела «Т» и его заместителя. Совпадение или очередное убийство? Кажется надвигаются очень смутные времена», – написал Мосийчук.

Он также опубликовал копию протокола, в котором говорится, что на телефон начальника департамента защиты нацгосударственности полковника Дмитрия Хмары пришло СМС, в котором жена покойного писала, что хотела бы поговорить с начальником своего мужа. Также она прислала сообщение, похожее на предсмертную записку.

После этого правоохранители начали поиск ее мужа, которого и нашли повешенным.