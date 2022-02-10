На родине Зеленского попытались взорвать горсовет

10.02.2022  16:11 (Мск), Киев
Игорь Шаповалов.  
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Дзен, Криминал, Местная власть, Политика, Происшествия, Украина
Новости Украины

В здание Криворожского городского совета сегодня поступила посылка со взрывным устройством, которое было обезврежено.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Первый городской», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В здание Криворожского городского совета сегодня поступила посылка со взрывным устройством, которое было обезврежено....

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Так, 10 февраля на линию «102» позвонил сотрудник Муниципальной гвардии и сообщил о том, что в здании горсовета может находиться взрывчатка. Гвардеец отметил, что курьер «Новой почты» принёс в здание посылку на имя и. о. городского головы Юрия Вилкула. Внутри был обнаружен предмет, похожий на бомбу.

Коробку с посылкой немедленно вынесли на улицу, а из горсовета эвакуировали всех присутствующих. Здание начали проверять сапёры и кинологи. На место также приехали сотрудники СБУ, пожарные и медики.

Проверка посылки подтвердила, что в ней находится взрывчатка. Взрывотехники сразу же, не отходя далеко от здания горсовета, уничтожили «посылку», проведя контролируемый взрыв.

Правоохранители пока никак не комментируют произошедшее, однако в местных СМИ уже поползли слухи, что посылку доставил человек, якобы приехавший из Белоруссии.

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