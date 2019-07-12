На российском ТВ спорят, заслуживает ли Грузия новые санкции

12.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Санкции России в ответ на провокации в Грузии должны быть такими, что отразятся на всём населении бывшей советской республики, а не только верхушки в Тбилиси.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы проявляем свои интересы, желания, и настаиваем на них, то нас уважают. А когда мы начинаем делать уступки, то – значит, можно пользоваться нами дальше. Это не потому, что они такие плохие, а потому, что они так выучены.

Мы остаёмся советскими людьми, говорим: «Виноват не народ, а элита». Извините пожалуйста, тогда надо сказать, что Грузия – страна авторитарная. там есть какой-то император. Там есть демократия? Есть. Народ избрал эту власть? Избрал. Значит, народ отвечает за действия своих властей», – сказал эксперт.

Суздальцев считает, что у России был повод вводить дополнительные санкции в ответ на оскорбления Владимира Путина со стороны ведущего телеканала «Рустави 2».

«Как нам объясняют грузинские власти: «Мы не можем наказать телеканал «Рустави 2», у нас такое законодательство». Но, если такое законодательство, то отвечает государство», – отметил эксперт.

Присутствующий в студии российский политолог Геворг Мирзаян возразил против введения новых санкций за выходку в эфире «Рустави 2». Он полагает, что инцидент получил должную оценку грузинских властей.

«Были приняты санкции, потому, что грузинская власть отреагировала на историю с Гавриловым неадекватно. Мы ввели санкции за слова президента, которые она не должна была говорить, а не за прыжки людей или вопли грузинов.

Сейчас [новые] санкции были бы огромной ошибкой, потому что сейчас грузинские власти отреагировали абсолютно правильно, как они и должны были отреагировать», – сказал эксперт.

Однако Мирзаян в целом разделяет позицию, что санкции России должны быть такими, чтобы оказывали экономическое влияние не только на элиты, но и население.

«Грузинское население выбирало эту власть, значит, оно за неё отвечает, в том числе и санкциями. Да, санкции жестоки, но как абсолютно правильно было сказано в одной умной книжке, правитель должен быть жестоким, но его жестокость должна быть справедливой, чтобы люди понимали, за что эта жестокость, и как её можно избежать», – сказал он.

Напомним, накануне Госдума единогласно приняла постановление, где предложила правительству России ввести дополнительные экономические санкции против Грузии в связи с новыми антироссийскими провокациями, однако Владимир Путин выступил против ужесточения специальных экономических мер.