14.03.2018, Москва, Олег Кравцов

992 просмотров

На смену Тиллерсону идет человек, пропустивший удар от Путина

Анонсированное в США назначение бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря вместо отправленного в отставку Рекса Тиллерсона – это попытка вывести из-под огня своего союбзника.

Об этом в “Известиях” пишет доцент МГИМО, политолог Кирилл Коктыш, по словам которого, что ключевой причиной рокировки являются не столько провалы Тиллерсона на посту главы американской дипломатии, сколько провалы самого Помпео на посту главы ЦРУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Коктыш напомнил, что 1 марта Владимир Путин анонсировал наличие у России не имеющих аналогов в мире пяти новых видов вооружений, разработка и внедрение которых велись многие годы и прошли абсолютно незамеченными для всех разведок мира, включая и американскую.

“Первый шок истеблишмента США логичным образом должен был смениться поиском виноватых — кто просмотрел ситуацию, в результате которой, по сути, обнулились гигантские американские инвестиции не только в систему ПРО, но и во флот, а это ни много ни мало одиннадцать действующих авианосных групп, которые с момента появления у России гиперзвукового оружия превратились в легко расстреливаемую в случае чего мишень”, – обратил внимание эксперт.

По его словам, главным ответственным за этот провал по должности является не кто иной, как глава американской разведки Майкл Помпео.

“И в этом плане его новое назначение объясняется в первую очередь желанием Дональда Трампа не столько усилить американскую дипломатию, сколько «вывести из-под огня» и спасти карьеру своего старого политического союзника: тот покидает «корабль» ЦРУ как нельзя вовремя, накануне неизбежных и весьма серьезных перемен и перестановок в американском разведывательном ведомстве. И в этом плане шутливая реплика Марии Захаровой о том, что «видимо, опять Россия» сменила Тиллерсона на Помпео, является не только шуткой: не случись российского прорыва, не было бы и этой смены”, – пишет Коктыш.