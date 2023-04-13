На Украине объявили Китай «следующим горем» и анонсировали ядерную войну

Выдвигая мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине Китай делает ставку на участие в формирование нового глобального порядка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил декан факультета международных отношений МГИМО, программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов, отвечая на вопрос, в чем состоит реальный смысл «12 пунктов» Китая по Украине.

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«Это далеко не имиджевый жест. Пекин сделал весомую ставку на участие в этом большом международном процессе. Вопрос уже не просто в Украине — это процесс определения контуров нового глобального порядка. Китай — одна из тех стран, у которых в этом процессе есть голосующая акция. Пекин обозначает свою позицию: будущее урегулирование затронет в том числе и китайские интересы. Если проанализировать содержание этих 12 пунктов, то можно увидеть, почему они вызвали такое недовольство на Западе. Это системное изложение принципов полицентричного мирового устройства, которое не соответствует американским планам. США видят в этом угрозу, так как осознают: вес Китая в международных делах таков, что им нужно сделать всего полшага для того, чтобы конвертировать этот вес в реальное политическое влияние», – сказал Сушенцев «Московскому комсомольцу».

Встревожены позицией Китая и на Украине.

Так, киевский юрист и участник войны с Россией Маси Найем, потерявший на фронте глаз, считает, что перед ВСУ не стоит задача взять Москву.

«Но если, к примеру, Китай включится в войну, будет ответ других стран. Потому что тогда мы не воюем с Россией. Мы сражаемся почти с половиной планеты», – заявил Найем в интервью «РБК-Украины.

Он говорит, что Китай с точки зрения своих прагматических интересов рассматривает возможность присоединения к России в войне и будет «продавать это в обмен на свои блага для своей нации».

Кроме того, собеседник издания считает, что в идеале у России должно исчезнуть ядерное оружие.

«Однако следующим горем для человечества является Китай, имеющий это оружие. Мне кажется, что мир обречен на то, что произойдет война, потому что никто из великих наций не отступит от этого оружия. Будет ли это война, или превентивный удар, или что-то другое – я думаю, что оно произойдет. Эта эскалация выбросит весь гной, и тогда все успокоятся. Мне кажется, что это одно из реалистических событий, которые могут изменить всю историю безопасности. Потому что если этого не произойдет, у всех будет вопрос: а кто сильнее? На мой взгляд, великая война еще впереди. Ядерное оружие – это один из аргументов, что она будет. Просто вопрос в том, что будет между Китаем и Тайванем, и когда туда вступит США, а там уже понесется у всех», – убежден Найем.

Он добавляет, что даже возврат Украиной потерянных территорий лишь отсрочит «возможный момент, когда будет Третья мировая война с ядерным оружием».

«Знаете, как говорится, «против лома нет приема». А лом есть у всех: США, Китай, Россия. Кроме нас. Нам бы ломчик, и тогда можем говорить о будущем. Но пока у нас его нет, мы постоянно будем просящим государством», – резюмировал Найем.