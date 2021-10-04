На Украине останавливаются предприятия из-за высокой цены на газ – эксперт

04.10.2021 18:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

За последние несколько недель множество украинских предприятий вынуждены были остановить производство из-за высокой цены на газ.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Импорт газа на Украину осуществляется в той или иной степени для промышленных предприятий. Мы видим, что в последние недели, многие промышленные мероприятия останавливались или отказывались от использования газа в промышленных целях. Самый яркий пример – Одесский припортовый завод, который остановился из-за очень высокой стоимости газа. Поэтому нет смысла производить из газа аммиак. Потому что это фактически производство в убыток», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что Украина в скором времени столкнётся с проблемой газоснабжения восточных и центральных регионов страны.

«Какой-то небольшой объем прокачки в направлении Венгрии по ГТС Украины будем видеть, может, эпизодически, может – регулярно. Здесь действительно важно, что «Газпром» постепенно уходит от транзита газа через Украину. В перспективе это приведёт к очень серьёзным проблемам для Украины. Потому что Украина все эти годы использовала виртуальный реверс, на самом деле отбирая газ не на западных границах, как она декларировала, а на востоке страны и в центре. Физическая остановка транзита приведёт к тому, что будет очень сложно осуществлять газоснабжение регионов в центре и востоке страны», – заключил Сергей Кондратьев.

Напомним, ранее венгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште для объяснений по поводу протестов Киева из-за подписанного контракта с «Газпромом» о поставках топлива в обход украинской территории. МИД Украины в свою очередь также заявил о вызове венгерского посла.