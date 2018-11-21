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На Украине отметили дату, о которой забыли в Крыму
Меджлисовский телеканал АТР, вещающий из Киева, посвятил отдельный сюжет, посвященный третьей годовщине того, как в Крым перестали подавать «украинское электричество».
Напомним, что опоры ЛЭП тогда подорвали боевики запрещенного в РФ меджлиса, которых затем поддержала украинская власть.
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«Это был реальный вклад по изоляции российских оккупантов в Крыму. На начало блокады 80-85% электроэнергии, которую получал Крым, поступала с Украины», – сказал глава меджлиса Рефат Чубаров.
АТР, позиционирующий себя как крымско-татарское СМИ, радостно вспоминает о том, как в Крыму отключались от электроэнергии жилые районы и объекты инфраструктуры, останавливались предприятия.
Причина радости в том, что, по подсчетам украинских экспертов, Россия потратила на перестройку энергосистемы 90 млрд руб.
Примечательно, что в Крыму о годовщине блэкаута даже не вспомнили, хотя он стал ярким событием, продемонстрировавшим стойкость и солидарность жителей полуострова.
Зато в прошлом месяце в Крыму отметили запуск двух построенных после воссоединения с Россией ТЭС, которые вместе с энергомостом с материка полностью закрыли потребности республики и Севастополя в электроэнергии.
Метки: Блокада Крыма, Блэкаут
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