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21.11.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Энергетика
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На Украине отметили дату, о которой забыли в Крыму

Меджлисовский телеканал АТР, вещающий из Киева, посвятил отдельный сюжет, посвященный третьей годовщине того, как в Крым перестали подавать «украинское электричество».

Напомним, что опоры ЛЭП тогда подорвали боевики запрещенного в РФ меджлиса, которых затем поддержала украинская власть.

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«Это был реальный вклад по изоляции российских оккупантов в Крыму. На начало блокады 80-85% электроэнергии, которую получал Крым, поступала с Украины», – сказал глава меджлиса Рефат Чубаров.

АТР, позиционирующий себя как крымско-татарское СМИ, радостно вспоминает о том, как в Крыму отключались от электроэнергии жилые районы и объекты инфраструктуры, останавливались предприятия.

Причина радости в том, что, по подсчетам украинских экспертов, Россия потратила на перестройку энергосистемы 90 млрд руб.

Примечательно, что в Крыму о годовщине блэкаута даже не вспомнили, хотя он стал ярким событием, продемонстрировавшим стойкость и солидарность жителей полуострова.

Зато в прошлом месяце в Крыму отметили запуск двух построенных после воссоединения с Россией ТЭС, которые вместе с энергомостом с материка полностью закрыли потребности республики и Севастополя в электроэнергии.

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