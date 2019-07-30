На Украине озвучен план по расчленению России

30.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Для Украины несистемный российский оппозиционер Алексей Навальный якобы представляет еще большую опасность, чем президент Владимир Путин.

Об этом в своем блоге пишет депутат Верховной рады Сергей Высоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, и Навальный, и Путин видят будущее в усилении мощи российского государства, разнится лишь их взгляд на внутреннюю повестку в РФ.

«И в одном и в другом случае их цель – укрепление российского государства. Наше мышление должно заключаться в другом. Нам в принципе не выгодно крепкое российское государство. Потому что современная Россия – это империя. Которая хочет восстановить свое влияние. Только в представлении Путина восстановления влияния должно происходить инструментами 20-го века. А в представлении коллективного Навального – инструментами 21-го.

То есть это разные видения имперскости. Первое – видение империи как системы территориальной экспансии. А во втором – как системы цивилизационного и экономического влияния. Первая парадигма. – это захватить Крым и Украину. Второе – это сформировать такой режим функционирования российского государства, к которому бы земли потянулись сами собой. На самом деле взгляд на действительность коллективного Навального более опасен для нас, чем делюзии Путина. Потому что этот взгляд более реалистичен», – пишет Высоцкий.

Депутат считает, что Украине выгодно способствовать «параду суверенитетов» в Российской Федерации, чтобы РФ была отвлечена на внутренние проблемы.

«Что нужно Украине? Украине нужно, чтобы российское государство в принципе не существовало в нынешних границах. Для обеспечения нашей безопасности нам нужно, чтобы российская государственность прекратила свое существование как таковая. Чтобы освободились народы Кавказа и другие народы. Чтобы Москва решала задачу сохранения в своем составе Урала и Татарстана.

Чтобы парад суверенитетов тех субъектов, которые сейчас составляют Российскую Федерацию, отодвинул украинский вопрос на пятый план. Геополитическая задача Украины при этом должна заключаться в том, чтобы обеспечить интеграцию бывших территорий России в европейское пространство. Только так в нашем существовании появится геополитический смысл.

Россия является естественным врагом для Украины. Не путинский режим, а само российское государство, само российское общество в его нынешнем виде», – резюмирует Высоцкий.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине рассказали, что планируют использовать Крымский мост для похода на Кубань.

Кроме того, в Раде пригрозили «освободить» Кубань от «российских оккупантов».