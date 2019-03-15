На Украине пересчитали “ватников”

15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Количество сторонников равноправного изучения украинского и русского языков в школах Украины, за 20 лет уменьшилось на 16%, однако все еще составляет около 30%, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в марте 2019 года.

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«За 20 лет с 46% до 29,9% снизилось количество тех, кто считает, что русский язык нужно изучать в том же объеме, что и украинский язык», — говорится в сообщении КМИС.

Также с 31,5% до 25,9% снизилась доля тех, кто считает, что русский нужно изучать в меньшем объеме, чем украинский язык, но в большем, чем другие языки.

С 16,7% до 25,4% выросло количество тех, кто считает, что русский надо изучать в меньшем объеме, чем другие иностранные языки.

Кроме того, сейчас 7,8% респондентов считают, что русский «не надо изучать вообще».

При этом 46% украинцев сообщили, что со своими ближайшими родственниками (родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры) говорят преимущественно или только на украинском языке (в т.ч. 32,4% говорят только на украинском языке).

Преимущественно или только на русском языке говорят 28,1% украинцев (в т.ч. 15,8% говорят только на русском языке).

Еще 24,9% украинцев в равной степени разговаривают на украинском и русском языках.

На других языках разговаривают 0,2%, не смогли или отказались ответить на вопрос — 0,7%.

Опрос проходил с 28 февраля по 11 марта. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса) в возрасте от 18 лет.

“После Майдана, потери Крыма и Донбасса много споров насчет того, а сколько же в Украине осталось людей, которых можно отнести к политическому «Юго-Востоку». Посчитать «в лоб» трудно, поскольку «ватники», лишенные политического представительства, во многом проигнорировали выборы 2014 года. Я оцениваю эту нишу примерно в треть избирателей. И этот опрос, мне кажется, подтверждает эту прикидку. У социологов получилось 30%. В реале, думаю, 33-35%, поскольку вопрос все-таки заполитизированный и многие могли выбрать более «патриотичный» ответ”, – прокомментировал результаты опроса на своей страничке в соцсети популярный киевский блогер и журналист Вячеслав Чечило.