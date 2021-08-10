На Украине полным ходом идёт незаконная легализация дивизии СС «Галичина»

10.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское руководство, несмотря на действующие до сих пор законы о запрете нацизма, пытается обмануть свой народ, заставляя его почитать гитлеровцев из дивизии СС «Галичина».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, дивизию СС «Галичина» на Украине по чуть-чуть легализируют, окошко Овертона поворачивается. К сожалению, это делают люди, которые отвечают в государстве за гуманитарную сферу. Увы, у нас приняли закон о декоммунизации, но там же осуждение и нацистского режима, поэтому легализацией занимаются люди из власти», – сказал он.

Также эксперт напомнил, что коллаборанты из СС «Галичины» присягали лично Адольфу Гитлеру, а вовсе не Украине.

«К сожалению, забывают, что, вступая в ряды 14 Гренадёрской дивизии Ваффен-СС «Галичина», присягали лично Гитлеру. Потому что в Вермахт Untermensch (недочеловека – прим.) не брали, а с 1943 Гиммлер начал формировать дивизии СС по национальному признаку. Члены СС «Галичины» присягали не Украине, они присягали лично Адольфу Гитлеру. Девиз Вафен-СС: «Моя честь зовётся верность», – подчеркнул Золотарёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине продолжаются попытки обелить гитлеровские подразделения, в которых служили этнические украинцы.

Кроме того, украинские власти расписались в собственном идиотизме, устроив торжественные похороны бывшего члена ОУН-УПА и дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула.