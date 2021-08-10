Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
10.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, История, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

На Украине полным ходом идёт незаконная легализация дивизии СС «Галичина»

Новости УкраиныУкраинское руководство, несмотря на действующие до сих пор законы о запрете нацизма, пытается обмануть...

Украинское руководство, несмотря на действующие до сих пор законы о запрете нацизма, пытается обмануть свой народ, заставляя его почитать гитлеровцев из дивизии СС «Галичина».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Естественно, дивизию СС «Галичина» на Украине по чуть-чуть легализируют, окошко Овертона поворачивается. К сожалению, это делают люди, которые отвечают в государстве за гуманитарную сферу.

Увы, у нас приняли закон о декоммунизации, но там же осуждение и нацистского режима, поэтому легализацией занимаются люди из власти», – сказал он.

Также эксперт напомнил, что коллаборанты из СС «Галичины» присягали лично Адольфу Гитлеру, а вовсе не Украине.



«К сожалению, забывают, что, вступая в ряды 14 Гренадёрской дивизии Ваффен-СС «Галичина», присягали лично Гитлеру. Потому что в Вермахт Untermensch (недочеловека – прим.) не брали, а с 1943 Гиммлер начал формировать дивизии СС по национальному признаку.

Члены СС «Галичины» присягали не Украине, они присягали лично Адольфу Гитлеру. Девиз Вафен-СС: «Моя честь зовётся верность», – подчеркнул Золотарёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине продолжаются попытки обелить гитлеровские подразделения, в которых служили этнические украинцы.

Кроме того, украинские власти расписались в собственном идиотизме, устроив торжественные похороны бывшего члена ОУН-УПА и дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть