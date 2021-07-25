Дивизия СС «Галичина»: Как холуйством вчерашним оправдать холуйство сегодняшнее

25.07.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

25 июля во Львовской области, неподалёку от города Броды, прошли мемориальные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине первого и последнего боя дивизии Ваффен СС «Галичина» с советскими войсками.

Как известно, советская атака под Бродами закончилась полным разгромом для хлопцев-эсэсовцев. Танки и штурмовая авиация раскатали 70% личного состава дивизии, а попасть в плен или спастись драпом умудрились лишь немногочисленные счастливчики.

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На страничке анонса в Facebook организаторы сообщали, что официальные лица и «спильнота» собирались «почтить память украинских воинов дивизии «Галичина» и воинов других национальностей, погибших в июле 1944 года под Бродами». Нетрудно догадаться, что под «воинами других национальностей» подразумеваются немецкие офицеры, назначенных командирами подразделений дивизии и других частей германской армии, попавших в котёл под Бродами.

Программа включала бал-маскарад в эсэсовских мундирах, исполнение маршевых песен «галичан», а вишенкой на торте должно стать возвращение на место боёв оттёртого от ржавчины немецкого орудия времён Великой Отечественной.

Несмотря на законодательный запрет символики гитлеровского режима (в 2020 году киевский суд признал нацистской символику «Галичины»), новые власти Украины не только смотрят сквозь пальцы на «шалости» фашиствующих рагулей, но также не возражают от участия действующих военнослужащих ВСУ в героизации эсэсовцев.

Можно сказать, что 2021 год стал «годом «Галичины» на Украине», поскольку из Львова в Киев переместился ежегодный «парад вышиванок», проводимый в честь эсэсовской дивизии; в июне, в Михайловском соборе Киева при участии военнослужащих президентского полка им. Богдана Хмельницкого прошла церемония отпевания тушки Ореста Васкула (прожившего долгую жизнь карателя из «Галичины»), а в мае, при активном участии замминистра образования Украины Людмилы Мандзий был объявлен конкурс детских рисунков на тему «подвигов дивизии СС «Галичина».

Депутат Верховной рады от президентской партии Камельчук в прямом эфире телевидения заявил, будто «дивизия «Галичина» не должна была объединяться ни с фашистами, ни с Советской Армией в 1945 году, а сначала были добровольцы, защищавшие украинскость, которых заставили воевать за Третий рейх». При этом нардеп объявил, что «история пусть остаётся историей».

Это что-то новое. Ранее даже самыми упоротыми рагулями не отрицалось, что «Галичина» была сформирована нацистами, но при этом корректировалась мотивация: мол, «галичане» шли главным образом против Советов, а Гитлер-«вызволитель» был единственной силой, способной уничтожить клятых москалей.

«Экспертами» также усердно втюхивается мысль, будто Гиммлер, специально для украинцев и в память о «вожде» ОУН Коновальце согласился сформировать дивизию, в которой аббревиатура «СС» обозначала «сечевых стрельцов».

Теперь, значит, «Галичина» плавным движением рук превращается в самостоятельное, а не туземное, формирование, при охранных отрядах рейхсфюрера СС.

Непонятно, правда, куда девать присягу, которую «сечевики» приносили почему-то не эфемерному украинскому государству, а вполне реальному фюреру Адольфу Гитлеру, объявившему славян «неполноценной нацией», которую ждёт только смерть и порабощение.

Каждый раз в таких случаях заводится шарманка о «неподсудности «галичан», поскольку, мол, про них ничего не сказано в приговоре Нюрнбергского трибунала.

В 1000+1 раз повторяем: Нюрнбергский трибунал объявил преступной организацией всю систему СС под руководством рейсхфюрера СС Гиммлера. В документах Третьего рейха дивизия «Галичина» проходит как «14-я Ваффен СС, гренадерская», все командиры которой были гражданами гитлеровской Германии.

Из чего следует, что дивизия Ваффен-СС «Галичина» не какое-то там самостоятельное украинское соединение «сечевых стрельцов», способное выбирать стороны в военном противостоянии, а туземное формирование, созданное, вооружённое, обученное и подчинённое преступной организации СС, как одной из военно-репрессивных структур Третьего рейха.

Адвокаты «галицаев» также не знают или же «забывают» один интересный факт. Чтобы избежать выдачи советскому правосудию за совершённые преступления, каратели из 14-й дивизии Ваффен-СС по совету польского генерала Андерса, храбро сбежавшего со своей армией из СССР в Персию накануне Сталинградской битвы, признали себя «поляками», поскольку многие из них до осени 1939 года были польскими гражданами и даже военнослужащими Войска Польского.

А что такого? И сегодня куча «заробитчан», неплохо относящихся к украинским эсэсовцам, толчётся в очереди за «картой поляка», чтобы беспрепятственно ишачить на тяжёлых и грязных работах одной из стран-членов ЕС. Какая ещё Украина-шмукраина, когда надо всего лишь «переобуться» для получения пропуска в сказку?

Соответственно, западные правительства не смогли отказать своему союзнику из «лондонских поляков» и открыли границы, чтобы принять у себя западноукраинских «поляков» с лапами по локоть в крови, зато «пострадавших от сталинской агрессии». Многие их этих «поляков» чуть позже пройдут спецподготовку под Мюнхеном и окажутся в схронах, чтобы вести террористическую войну «за незалежную Украину» оружием из гитлеровских запасов в восточных областях Польши и Чехословакии, а также на западе советских Украины и Белоруссии.

Зачастую умышленно выводятся за скобки и другие «подвиги» «самостийных галичан».

Так, 25 июля 1944 года стало первым и последним боем украинских эсэсовцев с войсками Красной Армии, но не первым их боевым крещением. Вернее, крещением кровью.

В 1943 году, во время знаменитого Карпатского похода отряда Сидора Ковпака, немецкие хозяева начали натаскивать «галичан» на карательные операции против советских и польских партизан, а затем и против мирного населения.

До того, как в июле 1944 года попасть под советский танковый каток под Бродами, галицкие эсэсовцы участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцка. Поляки утверждали, что жителей села согнали в сараи и просто сожгли. Мемуаристы из «Галичины» (например, оставивший записки бывший капитан Войска Польского, переобувшийся в эсэсовца, Евген Побегущий) отбояривались, что эта деревня была базой партизан с собственным отрядом самообороны. Мол, «они первые начали». Как бы то ни было, на месте Гуты, как и на месте Хатыни, не осталось ничего, кроме выжженого места, где после войны был установлен мемориал истребленным местным жителям. Но сам факт «подвига галичан» признают все.

В пользу того, что немцы изначально формировали «Галичину» как карательное соединение, говорит хотя бы тот факт, что её командир, генерал Фрайтаг, был полицейским, а не кадровым военным, и впервые понюхал пороху только под Бродами. Боеспособности соединения немцы значения не придавали: в дивизию направлялись профнепригодные офицеры, погрязшие в пьянстве и мародёрстве, а личный состав вступил в бой с советскими частями плохо или совсем необученный.

Пережившие атаку под Бродами свидетели из самих «галичан» оставили после себя поразительные истории, вроде хлопца-гранатомётчика, стрелявшего от стенки хаты из «панцерфауста» по советскому танку. Танку ничего, а гранатомётчик встал в очередь за премией Дарвина, сгорев в отражённой от стены реактивной струе.

Тот же Побегущий неоднократно свидетельствует о пренебрежительном отношении «немецких побратимов» к украинским эсэсовцам. Например, заняв село, немцы укладывались спать в хатах, щедро отдавая на ночлег «галичанам» холодные хлева и сараи.

Бросить галичанское быдло прикрывать отход, оставить без поддержки

Всё это лишний раз подчёркивает, что «галичане», как и прочие гитлеровские прихвостни, были для немцев не союзниками, не равноправными партнёрами, а кучей мусора, расходным материалом, с которым можно не церемониться. Понятное дело, что идти прислуживать «сверхлюдям» при таком отношении могли подонки из подонков, для которых жажда убийства и садизм становились отдушиной и самоцелью. А уж героизировать этот скот способны точно такие же, если не худшие, подонки, какими бы благородными целями они не прикрывались, поскольку единственное, для чего нужна героизация нацистских прихвостней – это оправдание холуйства сегодняшнего.