07.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина
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На Украине «потеряли» американские датчики для телевещания на Донбасс




Украина провалила информационную политику по Крыму. Сегодня более 11 миллионов граждан страны смотрят исключительно российские телеканалы, а то, что раньше было в бесплатном доступе через спутник, украинские телекомпании закодировали.

Кроме того, неизвестна судьба дорогих американских передатчиков, которые предназначались для технической организации вещания на Донбасс.

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Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил бывший член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос в том, что государство фактически позволило закодировать 23 общенациональных телеканала, и из-за этого есть дефицит украинского телевидения на оккупированных территориях. Более 11-ти миллионов украинцев сегодня через свои спутниковые антенны смотрят только российские телеканалы и фейки об Украине распространяются, в первую очередь именно по этому телевидению. Таких моментов очень много.

Есть проблемы с тем, что я вместе с Юрием Стецом и Эмине Джеппаровой занимался получением Украиной 11-ти мощных цифровых передатчиков. Американская сторона, агентство USAID, предоставило нам эти передатчики. К моему увольнению завершался, в начале марта, монтаж этих передатчиков вдоль линии разграничения – и на сегодняшний день судьба этих передатчиков неизвестна.

А эти передатчики как раз и предназначались для того, чтобы осуществлять вещание на временно оккупированные территории, чтобы наши граждане имели сигнал и могли смотреть, в первую очередь, общественное вещание, которое задает стандарты журналистской деятельности», – заявил украинский пропагандист.

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