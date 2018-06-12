12.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина

На Украине тают запасы угля


Темпы запаса Украины углем в этом году почти на 40 процентов меньше, чем в прошлом.

Об этом в своем блоге пишет украинский эксперт рынка энергетики Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже сейчас запасов угля меньше почти на 40%, чем в 2017. Сокращение части запасов антрацита обусловлено ​​переводом блоков «Центрэнерго» и «ДТЭК» на газовую группу угля. Но тогда дефицит газовой группы углей – также менее, чем на 40% – создает дисбаланс. Ведь не хватать газового угля не только для новых переведенных блоков (Змиевская и Приднепровская ТЭС), но и для «старых» газовых блоков. Уже сейчас газового угля меньше на 800 тыс. т.”, – отмечает эксперт.

“Если ситуация будет заморожена и до сентября ничего не изменится, то дефицит газового угля может составлять до 1,5-2 млн. т. Поэтому, кроме импорта антрацита Украине придется наращивать и уголь газовой группы. Если в 2017 импорт в целом составил 5,8 млн. т., то в этом году он будет составлять не меньше, а ожидаемо вырастет до 6,5 млн.т. И из этого объема уже 1,5-2 млн. т может быть уголь газовой группы», – заявил Корольчук.

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