На Украине в пять раз увеличится число бедняков

05.10.2022  16:18 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Кризис, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика
Новости Украины

Экономический спад в России будет вдвое меньше, чем прогнозировавшийся еще в начале лета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в  региональном прогнозе Всемирного банка.

Экономический спад в России будет вдвое меньше, чем прогнозировавшийся еще в начале лета. Об...

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«Прогноз по России на 2022 год был улучшен — спад оценивается в 4,5% (на 4,4 п. п. лучше июньской оценки), на следующий год оценка, напротив, ухудшена на 1,6 процентного пункта, до минус 3,6%. В 2024 году ожидается возврат экономики РФ к росту на уровне 1,6%.

Отметим, что консенсус-прогноз Focus Economics на основе опроса международных аналитиков по РФ во вторник также пересмотрен – он предполагает спад ВВП в этом году на 5,9%, в следующем – на 3,3% (было – падение на 7% и 3% соответственно)», – пишет «Коммерсант», анализируя данные Всемирного банка.

Куда более существенное падение экономики ожидает Украину.

«На Украине возможный спад ВВП в этом году оценен в 35% (эта оценка была также улучшена на 10,1 п. п.) с последующим ростом на 3,3% и 4,1% в 2023–2024 годах.

Примерно треть населения страны столкнулась с необходимостью переезда, тогда как на восстановление инфраструктуры потребуется не менее $349 млрд — эта оценка в 1,5 раза превышает размер ВВП страны за 2021 год.

Разрушения от конфликта оцениваются в $141 млрд, причем более 40% потерь приходится на жилые здания. Уровень бедности в этом году исходя из планки $6,85 на человека в день может вырасти с 5,5% в 2021 году до 25% в этом», – указывает издание.

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