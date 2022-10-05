На Украине в пять раз увеличится число бедняков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Экономический спад в России будет вдвое меньше, чем прогнозировавшийся еще в начале лета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в региональном прогнозе Всемирного банка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Прогноз по России на 2022 год был улучшен — спад оценивается в 4,5% (на 4,4 п. п. лучше июньской оценки), на следующий год оценка, напротив, ухудшена на 1,6 процентного пункта, до минус 3,6%. В 2024 году ожидается возврат экономики РФ к росту на уровне 1,6%. Отметим, что консенсус-прогноз Focus Economics на основе опроса международных аналитиков по РФ во вторник также пересмотрен – он предполагает спад ВВП в этом году на 5,9%, в следующем – на 3,3% (было – падение на 7% и 3% соответственно)», – пишет «Коммерсант», анализируя данные Всемирного банка.

Куда более существенное падение экономики ожидает Украину.

«На Украине возможный спад ВВП в этом году оценен в 35% (эта оценка была также улучшена на 10,1 п. п.) с последующим ростом на 3,3% и 4,1% в 2023–2024 годах. Примерно треть населения страны столкнулась с необходимостью переезда, тогда как на восстановление инфраструктуры потребуется не менее $349 млрд — эта оценка в 1,5 раза превышает размер ВВП страны за 2021 год. Разрушения от конфликта оцениваются в $141 млрд, причем более 40% потерь приходится на жилые здания. Уровень бедности в этом году исходя из планки $6,85 на человека в день может вырасти с 5,5% в 2021 году до 25% в этом», – указывает издание.