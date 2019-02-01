«На Украине всё начиналось с этой же гадости»: Лукашенко просят опомниться

01.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рискуя повторить судьбу экс-президента Украины Виктора Януковича, «взращивая» националистов с целью большей сговорчивости России в экономических спорах.

Об этом в эфире YouTube-канала «ПолитКафе» заявил российский политолог Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К сожалению, на мой взгляд, в последнее время Лукашенко, чтобы нас (Россию – прим. ред.) напугать, заигрывает с националистической оппозицией. То же самое делал Янукович. Он нам как бы говорил: «Не хотите со мной иметь дело? Вот, смотрите, там во Львове «Самопомощь» и бандеровцы». Хотя их финансировала тогда администрация Януковича. Это было пугало против нас, которое потом его и снесло. И этот Янукович в Ростове, а не в Вашингтоне», – отметил эксперт.

Если Александр Лукашенко продолжит «заигрывать» с белорусскими националистами, его может ожидать судьба Януковича, а Белоруссию – участь Украины, предостерегает аналитик.

«Лукашенко совершает такую же ошибку. Чтобы как-то нас дисциплинировать, он начал заигрывать с националистической оппозицией Белоруссии, которой, в отличие от Украины, там толком и не было.

Те, кто был в Белоруссии, может сказать, что население там, в основном, говорит по-русски и прочее. Но я замечаю: в книжных магазинах Минска всё совсем по-другому. Раньше были Великая Отечественная война, «Брестская крепость», всё как положено. Сейчас «Беларусь, как наследница Великого княжества Литовского», что белорусы – это не русские, что на территории Белоруссии была «русско-французская война против Наполеона».

На Украине всё начиналось с этой же гадости. Поэтому Лукашенко должен понимать, что в случае чего эти звери, которых он пытается как-то вырастить и заигрывать, его же и снесут. И никто, кроме России, убежища ему не предоставит», – резюмировал политолог.

Напомним, ранее Николай Платошкин уже предупреждал Белоруссию о чреватости разрыва с Россией.