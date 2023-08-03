На Украине задержан и объявлен и агентом человек Шария

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В Одессе задержан юрист, оказывавший помощь депутатам от партии бежавшего с Украины и получившего политубежище в ЕС блогера Анатолия Шария.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности провела в Одессе многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержан еще один агент Главного управления генштаба из России (более известного как ГРУ). Он передавал агрессору цели для воздушных ударов по городу, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, отчитывался о последствиях «прилетов» ракет и ударов дронами-камикадзе. По данным следствия, злоумышленник является частным юристом, ранее бывшим помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции «партии Шария» в одном из райсоветов Одесской области», – говорится в сообщении.

Утверждается, что он после начала российской СВО вместе с женой выехал в Симферополь, где по собственной инициативе обратился в «военный комиссариат Крыма».

«Там одессит был завербован кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского игры Григорием Ивановым. Он работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ.

Он дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу России, после чего агенту был присвоен оперативный псевдоним «Diezel». Фигурант получил 500 долларов США «аванса» за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. И после этого вернулся в Одессу для сбора разведданных», – утверждает украинская спецслужба.

По словам СБУ, супруга задержанного проживает в «проживает в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с российским ГРУ, получая ежемесячное жалованье».