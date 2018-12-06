На Украине ждут “подарок” к Рождеству от МВФ
Национальный банк Украины ожидает, что новый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы резервной поддержки поступит в течение 10 рабочих дней до Рождества, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом председатель НБУ Яков Смолий заявил 5 декабря в интервью Reuters.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Украина выполнила все подготовительные действия, остались только бюрократические процедуры”, – сказал глава Нацбанка.
Смолий не указал, какой объем транша он ожидает, но сказал, что это поможет регулятору увеличить валютные резервы до 19,2 миллиарда долларов с нынешнего уровня 17,8 миллиарда долларов.
Ранее МВФ подтвердил готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.