На Украине ждут “подарок” к Рождеству от МВФ

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Национальный банк Украины ожидает, что новый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы резервной поддержки поступит в течение 10 рабочих дней до Рождества, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом председатель НБУ Яков Смолий заявил 5 декабря в интервью Reuters.

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“Украина выполнила все подготовительные действия, остались только бюрократические процедуры”, – сказал глава Нацбанка.

Смолий не указал, какой объем транша он ожидает, но сказал, что это поможет регулятору увеличить валютные резервы до 19,2 миллиарда долларов с нынешнего уровня 17,8 миллиарда долларов.

Ранее МВФ подтвердил готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By.