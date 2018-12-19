19.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Киев, Мнение, Политика, Украина
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На украинских выборах сегодня победил бы Лукашенко

Настроения в украинском обществе свидетельствуют о том, что на Украине появилась реальная угроза формирования авторитарных и даже тоталитарных моделей управления.

Об этом в ходе конференции «Итоги 2018 года в Украине: экономика и политика» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне общего политического разочарования, разочарования в либеральной экономики, элементы которой были последние четыре года, запрос общества на патернализм крайне высок. Если бы выборы в Украине происходили сегодня, то в первом туре выиграл бы Лукашенко. Потому что, если брать соцопросы, у него 60 процентов поддержки в Украине. Запрос на «сильную руку» в обществе присутствует и, к сожалению, этим будут пользоваться», – щаявил Бортник.

«Главная потеря с 2014 года – это деиндустриализация, которая привела к снижению компетентности в обществе. Технический, инженерный класс в значительной мере оказался за линией разграничения или просто разъехался миром. Вторая потеря – потеря среднего класса, который или обеднел, или выехал», – отметил политолог.

«Поэтому угроза формирования авторитарных и даже тоталитарных моделей управления очень высока, а у западных партнёров, глядя на опыт Африки и Ближнего Востока, есть огромный опыт эффективной работы с такого рода лидерами, они не гнушаются с ними работать. Более того, им так даже проще, потому что стабильная система», – добавил Руслан Бортник.

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