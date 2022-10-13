Наберитесь терпения: Школы в Крыму не будут переводить на дистанционку
В Крыму не будут переводить школьников на дистанционное обучение из-за шквала сообщений о минировании учебных учреждений. И родителям, и педагогам нужно набраться терпения, подчеркнул сегодня на внеочередном заседании Антитеррористической комиссии в Республике Крым глава региона Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все школы находятся под наблюдением правоохранительной системы, – отметил он. – Руководство школ действует по инструкции, позволяющей проводить осмотр помещений, опечатывать помещения на ночь, закрывать в ночное время периметр школы.
Понимаем, что основные действия врага направлены на срыв образовательного процесса. Мы с вами договариваемся о том, что учебный процесс продолжаться будет. Переход на дистанционное обучение в Крыму применён не будет.
Родителей прошу набраться терпения, если вдруг звонки поступят, и будет принято решение отпустить детей домой, или делают на 2 часа перерыв и продолжают обучение. Руководители районных отделов внутренних дел еще раз проведут инструктаж.
Уверен, что с окончанием специальной военной операции и достижения всех поставленных целей все пойдёт на убыль. Дальше нас ждёт мирная спокойная жизнь».
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Накануне Аксенов предупредил, что школьников в Крыму могут перевести на дистанционное обучение из-за регулярно поступающих ложных сообщений о минировании. Детей отпускают с занятий, причем учеников младшей школы домой должны отвести родители, которым приходится срываться с работы.
С начала недели лже-минированию подвергались школы Керчи, Бахчисарая, Евпатории, а также здания судов, высшие учебные заведения.
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