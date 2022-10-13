Наберитесь терпения: Школы в Крыму не будут переводить на дистанционку

В Крыму не будут переводить школьников на дистанционное обучение из-за шквала сообщений о минировании учебных учреждений. И родителям, и педагогам нужно набраться терпения, подчеркнул сегодня на внеочередном заседании Антитеррористической комиссии в Республике Крым глава региона Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все школы находятся под наблюдением правоохранительной системы, – отметил он. – Руководство школ действует по инструкции, позволяющей проводить осмотр помещений, опечатывать помещения на ночь, закрывать в ночное время периметр школы.

Понимаем, что основные действия врага направлены на срыв образовательного процесса. Мы с вами договариваемся о том, что учебный процесс продолжаться будет. Переход на дистанционное обучение в Крыму применён не будет.

Родителей прошу набраться терпения, если вдруг звонки поступят, и будет принято решение отпустить детей домой, или делают на 2 часа перерыв и продолжают обучение. Руководители районных отделов внутренних дел еще раз проведут инструктаж.

Уверен, что с окончанием специальной военной операции и достижения всех поставленных целей все пойдёт на убыль. Дальше нас ждёт мирная спокойная жизнь».