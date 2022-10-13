Наберитесь терпения: Школы в Крыму не будут переводить на дистанционку

13.10.2022  15:09 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 179
 
Дзен, Крым, Образование, Происшествия, Россия


В Крыму не будут переводить школьников на дистанционное обучение из-за шквала сообщений о минировании учебных учреждений. И родителям, и педагогам нужно набраться терпения, подчеркнул сегодня на внеочередном заседании Антитеррористической комиссии в Республике Крым глава региона Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все школы находятся под наблюдением правоохранительной системы, – отметил он. – Руководство школ действует по инструкции, позволяющей проводить осмотр помещений, опечатывать помещения на ночь, закрывать в ночное время периметр школы.

Понимаем, что основные действия врага направлены на срыв образовательного процесса. Мы с вами договариваемся о том, что учебный процесс продолжаться будет. Переход на дистанционное обучение в Крыму применён не будет.

Родителей прошу набраться терпения, если вдруг звонки поступят, и будет принято решение отпустить детей домой, или делают на 2 часа перерыв и продолжают обучение. Руководители районных отделов внутренних дел еще раз проведут инструктаж.

Уверен, что с окончанием специальной военной операции и достижения всех поставленных целей все пойдёт на убыль. Дальше нас ждёт мирная спокойная жизнь».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В Крыму не будут переводить школьников на дистанционное обучение из-за шквала сообщений о минировании...




Накануне Аксенов предупредил, что школьников в Крыму могут перевести на дистанционное обучение из-за регулярно поступающих ложных сообщений о минировании. Детей отпускают с занятий, причем учеников младшей школы домой должны отвести родители, которым приходится срываться с работы.


С начала недели лже-минированию подвергались школы Керчи, Бахчисарая, Евпатории, а также здания судов, высшие учебные заведения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть