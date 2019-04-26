Националистам в Раде не понравилась правда об одесской трагедии 2 мая

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Депутат от фирташевской части «Оппоблока» Игорь Шурма вспомнил о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, однако был подвергнут обструкции коллегами-националистами.

Инцидент произошёл в ходе пленарного заседания Верховной Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В этот день люди вспоминают про смерть Спасителя. И мы вынуждены признать, что на Украине тоже есть не один день распятия украинского народа. В один из таких дней было 2 мая 2014 года. Это был ужасный пожар в Одессе, который произошёл ровно 5 лет назад в одесском Доме профсоюзов. День, который мы не имеем права забыть – это день, когда погибло 48 граждан Украины.

По свидетельствам многих очевидцев, в тот день произошла по-звериному спланированная античеловеческая акция. Людей, которые выражали свою гражданскую позицию, и не важно, все её разделяли или нет, они имеют на это право, как граждане Украины. Это действие происходило на площади Куликово поле. Сначала их оттеснили к Дому профсоюзов, а потом они были заблокированы внутри. Вырваться с огненной ловушки было невозможно. По тем, кто пытался спастись через окна, вели стрельбу», – однако договорить нардепу не дали – в зале поднялся гвалт, и ему отключили микрофон.

«Я имею право говорить всё, что считаю нужным. Почему вы забираете моё слово?! Почему доминирует только точка зрения о смерти одних людей? Погибли люди с двух сторон», – возмутился Шурма.

Однако представителя оппозиции снова перебили. На этот раз вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед объяснила, какой должна быть «правильная» версия произошедшего и пообещала досрочно закрыть заседание, если парламентарий не исправится.

«Я хочу сейчас обратиться к тем, кто слушает и наблюдает за пленарным заседанием. Недопустимо, особенно в такой день, прибегать к манипуляциям и разжигать вражду. Общеизвестный факт, что предвестником событий в Одессе был десант из России и Приднестровья. Это факт. И сейчас пытаться искать виноватых среди украинцев для того, чтобы в очередной раз столкнуть людей с ихними эмоциями и болью, является недопустимым. Поэтому пан Игорь, если вы хотите закончить своё выступление, то вы можете говорить только о тех вещах, которые людей не разъединяют, иначе я буду вынуждена закрыть заседание, и вы не дадите возможности выступить ещё двум депутатам», – пригрозила она.

Отметим, что согласно соцопросам фракция “Самопомощь”, которую представляет в нынешнем составе Рады Оксана Сыроед, не попадает в новый состав парламента, как и Народный фронт Яценюка и с большой долей вероятности БПП. Вместе с тем, социологи дают почти 15 % голосов в новой Раде для Оппозиционной платформы “За жизнь” – одного из осколков Оппоблока. Другой осколок – партия, представленная Александром Вилкулом и Вадимом Новинским также имеет неплохие шансы на преодоления барьера.