Националисты собираются митинговать против продажи земли русским и азиатам

30.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В среду, 2 октября, националисты намерены провести в Киеве возле ВР Украины митинг против намерений правительства Алексея Гончарука провести через парламент отмену моратория на продажу земель сельхозназначения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Правительство поспешно пытается запустить рынок земли в Украине и подало абсолютно сырой законопроект № 2178. Ведется пропагандистская кампания по его принятию. Цель такой поспешности – любой ценой решить краткосрочные финансовые проблемы правительства”, – уверены анонимные авторы обращения, распространенного в соцсети.

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Авторов обращения беспокоит возможность продажи земли “русским и азиатам”.

Авторы обращения утверждают, что “именно мы и именно сейчас пишем историю Украины. Выбирайте сами, что это будет за история, сплошных оправданий «ашомимагли», или удивление от собственной крутости: «курва, мы это сделали».

В обращении не названы организации, которые собираются проводить митинг под Радой, однако можно предположить, что поскольку обращение опубликовано в паблике “ПРАВИЙ СЕКТОР / Київ”, то речь может идти как минимум об активистах маргинальной праворадикальной партии Правый сектор, которая в составе блока со “Свободой” и “Нацкорпусом” на минувших парламентских выборах набрали чуть больше 2 % голосов украинцев.

Напомним, Кабмин Украины одобрил в целом для отправки на рассмотрение в парламент проект земельного закона. Ранее было принято решение о том, что введение полноценного рынка сельхозземель на Украине откладывается на год. Идея открытия рынка сельхозземель в настоящее время не пользуется безоговорочной поддержкой большинства украинского общества, на чем спекулируют самые разные политсилы- от “Батькивщины” до националистов. Кроме того, против поспешного открытия рынка высказался влиятельный бизнесмен Игорь Коломойский.