30.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Украина
Просмотров:

Националисты собираются митинговать против продажи земли русским и азиатам

В среду, 2 октября, националисты намерены провести в Киеве возле ВР Украины митинг против намерений правительства Алексея Гончарука провести через парламент отмену моратория на продажу земель сельхозназначения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Правительство поспешно пытается запустить рынок земли в Украине и подало абсолютно сырой законопроект № 2178. Ведется пропагандистская кампания по его принятию. Цель такой поспешности – любой ценой решить краткосрочные финансовые проблемы правительства”, – уверены анонимные авторы обращения, распространенного в соцсети.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Авторов обращения беспокоит возможность продажи земли “русским и азиатам”.

Авторы обращения утверждают, что “именно мы и именно сейчас пишем историю Украины. Выбирайте сами, что это будет за история, сплошных оправданий «ашомимагли», или удивление от собственной крутости: «курва, мы это сделали».

В обращении не названы организации, которые собираются проводить митинг под Радой, однако можно предположить, что поскольку обращение опубликовано в паблике “ПРАВИЙ СЕКТОР / Київ”, то речь может идти как минимум об активистах маргинальной праворадикальной партии Правый сектор, которая в составе блока со “Свободой” и “Нацкорпусом” на минувших парламентских выборах набрали чуть больше 2 % голосов украинцев.

Напомним, Кабмин Украины одобрил в целом для отправки на рассмотрение в парламент проект земельного закона. Ранее было принято решение о том, что введение полноценного рынка сельхозземель на Украине откладывается на год. Идея открытия рынка сельхозземель  в настоящее время  не пользуется безоговорочной поддержкой большинства украинского общества, на чем спекулируют самые разные политсилы- от “Батькивщины” до националистов. Кроме того, против поспешного открытия рынка высказался влиятельный бизнесмен Игорь Коломойский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть