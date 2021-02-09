Нацисты оказались дороже. Переизбравшись, Труханов цинично обманул одесситов

09.02.2021, Одесса, Мирон Киров

Новости Украины

Одесский городской совет провёл уже четыре сессии в новом созыве, однако до выполнения трухановских обещаний дело так и не дошло. В повестке дня последней сессии, состоявшейся неделю назад, 3 февраля, были вопросы, касающиеся исключительно бюджетной сферы, коммунальной собственности и земельных отношений.

Вопрос о возвращении некоторым улицам прежних названий, которых они лишились в следствие шагающей по стране «декоммунизации», так и не был внесён в повестку дня. А ведь в ходе своей избирательной кампании городской голова Геннадий Труханов обещал лично позаботиться о том, чтобы вернуть прежние названия проспекту Маршала Жукова, переименованного в Небесной сотни и улице 25-й Чапаевской дивизии, переименованной в Инглези. И это при том, что господин Труханов является не только градоначальником Одессы, но и контролирует большинство депутатов горсовета.

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Однако нужно признать, что Труханову нечем было бы оправдываться, если бы его враньё не было прикрыто мутной бюрократической пеленой. Попытаемся разобраться, почему так вышло и какова в этом процессе доля участия (или безучастия) Историко-топонимической комиссии (ИТК) при исполкоме Одесского горсовета, в задачи которой входит утверждение содержания, установления и демонтажа мемориальных досок в городе, а также названий и переименований топонимических объектов.

Названная комиссия, действительно, занимается указанными вопросами, но, как говорится, играет в одни ворота – в пользу национал-озабоченных активистов, давая зеленый свет «патриотическим» начинаниям и всячески тормозя инициативы, направленные на увековечивание памяти достойных одесситов.

После событий мая 2014 года, окончившихся сожжением в Доме профсоюзов десятков одесситов, город захлестнула волна хаотичных переименований улиц и охоты на мемориальные доски, памятники и бюсты.

Обратимся к фактам. Безнаказанно и при полном молчании ИТК прошел демонтаж мемориальных досок, например, в честь маршала Георгия Константиновича Жукова (об этом писал «ПолитНавигатор») а также демонтаж мемориальных досок в честь героя гражданской войны, легендарного красного командира Григория Котовского.

Та же участь постигла памятные доски основателя Болгарской коммунистической партии Димитра Благоева, который учился в Одессе и множество других историко-культурных артефактов. Хотя из-за бардака в государстве, в перечне мемориальных и памятных досок, расположенных на территории Одессы, они числятся до сих пор.

Не ответили историко-топонимисты на решение о переименовании большого количества улиц губернатором области Михаилом Саакашвили летом 2015 года. В те злополучные дни лишились своих названий, связанных с героической обороной Одессы в 1941 году, улицы 25-й Чапаевской дивизии, переулок Богданова, многие другие улицы, переулки и проспекты.

В 2016 году произошло переименование одной из улиц микрорайона Молдаванка в честь «героя» войны с ЛДНР – бойца полка «Азов», погибшего в районе Широкино в феврале 2015 года. «Под нож» попала улица Ленинградская, названная в память защитников и блокадников города на Неве. Как говорится, убили двух зайцев: «декоммунизировали» улицу – шутка ли, улица носит имя города страны-«агрессора»; и увековечили память героя постмайданной Украины.

Стоит отметить, что переименование произошло вопреки установившейся традиции, сложившейся в городе. Как мне объяснил один из членов ИТК, попросивший не называть его имени, существует положение о том, что называть улицы в честь умерших людей можно не раньше, чем через 10 лет со дня смерти. Однако, если есть выдающиеся заслуги, то можно и пренебречь таким положением. Вероятно, «доблесть» боевика из АТО относится, по мнению большинства членов комиссии, именно к таким исключениям.

Присвоение упомянутой улице нового названия отозвалось резонансом в интернет-сообществе, например, на сайте «Одесский портал».

«Полк «Азов» славные каратели с фашистской эмблемой. Из Широкино украли в домах все, что можно вывезти. Вписали достойно свои имена в историю. Не то, что какие-то блокадники Ленинграда, которые сопротивляться посмели нашим хозяевам», – пишет с сарказмом некий пользователь Юрий.

«Какое отношение он имеет к Одессе. Какое отношение к Одессе имеет небесная сотня. Благодаря им, Украина потеряла Крым, Донбасс», – реагирует на переименование другой одессит, по имени Александр.

Кстати, о «небесной сотне». Снова-таки с нарушением регламента памятный камень в её честь поставлен перед зданием Облгосадминистрации, а также, как уже было сказано выше, переименован проспект Маршала Жукова.

Тем не менее, улица в честь «азовца» остается в сознании одесситов Ленинградской, несмотря на переименование. В день снятия блокады Ленинграда у оставшейся, к счастью, мемориальной доски в честь жителей города-героя, собираются оставшиеся блокадники, ветераны и другие неравнодушные жители нашего города. 1 декабря каждого года благодарные потомки собираются около постамента, на котором некогда стоял бюст в честь маршала Победы, украденный «патриотами» при молчании руководства города.

Наряду с молчанием членов историко-топонимической комиссии Одессы в отношении националистического вандализма, происходит полный саботаж инициатив жителей города, направленных на увековечивание памяти достойных людей, которые в городе учились, работали, созидали или погибли мученической смертью.

Несколько лет родные и близкие добиваются установки памятного знака в честь погибших в Доме профсоюзов. Проведено много мероприятий, пресс-конференций. Нашлись люди, готовые оплатить создание объекта. Не хватает только одного – подписи городского головы Труханова под окончательным решением. И вряд ли эта подпись появится, ведь сегодняшний голова Одессы тесно дружит с националистами.

Не хочет он подписывать решение об установке памятного знака в честь учеников спецшкол – ВВС, ВМФ и артиллерийской – которые работали в городе в 1930 – 1950-х годах. Многие выпускники тех школ стали Героями Советского Союза, генералами и адмиралами. Два выпускника побывали в космосе. Но это сегодня не по нутру новой власти, которой подавай «героев» Майдана и АТО. Тут – вне очереди.

На сегодняшний день город остается без защиты от произвола людей, отвечающих и решающих, что и как в Одессе будет называться. Это весомое дополнение к падению экономики, развалу медицины, науки и просвещения. Одесса, один из крупнейших городов Украины, скатывается в пропасть забвения и подмены исторических и культурных ценностей – одного из способов порабощения людей, который порой намного эффективнее пушек, танков и самолетов, хотя и требует большей затраты времени.