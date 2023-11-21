Нацпредатели, сбежавшие из России в Сербию, собирают деньги для иноагентов

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Так называемое Российское демократическое общество, объединившее прозападных либералов, сбежавших из России с началом СВО в Сербию, провело акцию «Возвращение имен».

В рамках акции предатели собрали деньги иноагентам ОВД-Инфо и «Мемориала», а также осужденной за фейки о русской армии лесбиянке Саше Скочиленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе акции РДО «Возвращение имен», нацпредатели, если верить отчету организаторов, собрали со сторонников в пользу ликвидированного в России иноагента – общества «Мемориал», а также другого иноагента – провокаторского медиапроекта «ОВД-Инфо» – 40 800 динаров и 20 евро.

Также участники акции собрали 19 тысяч 210 динаров и 50 евро для художницы-лесбиянки из Санкт-Петербурга Александры Скочиленко. Недавно та была осуждена на семь лет за то, что в магазинах меняла ценники на лживую укропропагандистскую информацию о якобы совершенных русской армией массовых убийствах мирных граждан в украинских городах и селах.

«Как обычно, подсчеты, переводы и получение ответных писем заняли у нас какое-то время. Зато вы можете быть уверены, что все собранные донаты мы учли и направили именно туда, куда обещали. Все суммы мы перевели в рубли. 22 000 рублей мы направили на счет Софьи С. (девушки Саши Скочиленко — по просьбе мамы Саши, скрин сообщения от которой прилагаем) — на оплату адвокатов и печать комиксов Саши для дальнейшего фандрайзинга. 5 000 рублей мы направили ОВД-инфо (прикладываем их письмо с благодарностью РДО). 7 500 рублей мы перевели Международному Мемориалу – организатору акции «Возвращение имен», и столько же — независимому правозащитному центру «Мемориал», который занимается помощью политзаключенным», – написало РДО в своем отчете.

При этом 8630 динаров и 10 долларов вожди релокантов зажали, пообещав использовать их «на будущие акции и проекты».

«Российское демократическое общество» было образовано бежавшей с началом СВО из России демшизой – трусами, побоявшимися, что их могут призвать на фронт, а также предателями, поменявшими Родину на возможность работать с западными заказчиками.

Поскольку западные страны перестали пускать к себе граждан России, те массово двинулись в Сербию, которая традиционно благожелательно относится ко всем русским. Однако нравы вновь прибывших очень удивили сербов – те стали проводить акции в поддержку Украины с украинскими флагами, портить муралы с флагами России, Путиным, Дарьей Дугиной и сербским героем Ратко Младичем, плести маскировочные сети для ВСУ. А также придумали Сербии новый «демократический» флаг.

Тем не менее, режим Вучича, идя на поводу рекомендаций Запада, всячески содействовал токсичной русофобской эмиграции из России, релоканты с легкостью получали ВНЖ и регистрировали бизнес в Сербии, в основном в сфере IT.