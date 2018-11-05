Над украинским военным арсеналом засекли неизвестный беспилотник

05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины выявило и перехватило вблизи одного из арсеналов беспилотный летательный аппарат, запущенный в нарушение норм украинского законодательства, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Военнослужащие подавили радиоканалы управления БПЛА и сделали невозможным его дальнейшее использование. Кроме того, была усилена дежурная смена охраны военного склада, мобильные патрули обследовали прилегающую к воинской части территорию.

“О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности”, – говорится в сообщении.

Военные также призвали граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах, выявленных вблизи армейских объектов.

Напомним, в июле двое харьковских руферов беспрепятственно пробрались на территорию танкового склада со списанными и новыми танками и выложили видео “прогулки” в YouTube. Они беспрепятственно пересчитали танки и забрались в бункер со снаряжением. Правоохранители открыли дело по ч. 1 статьи 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины, руферам грозит до трех лет лишения свободы.