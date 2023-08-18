«Надо атаковать»: без Чёрного моря Украина нежизнеспособна – Гончаренко
Чтобы восстановить торговое судоходство в Чёрном море, Украина должна наносить больше ударов по российским кораблям.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил скандально известный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень хорошо, что Украина атаковала российские корабли – как военные, так и гражданские. В эту игру можно играть вдвоём, мы должны заблокировать судоходство для них.
И цель, которую мы должны себе поставить – это не просто восстановление зернового коридора, а восстановление полноценного судоходства в Чёрном море. Потому что от этого зависит наша экономика, возможность Украины самой себя обеспечивать», – вещал Гончаренко.
Он подчеркнул, что украинская экономика полностью зависима от западных партнёров, и любое колебание может стать для «незалежной» катастрофой.
«Потому что сегодня очень сложная ситуация, когда мы на 200% зависимы от наших партнёров. Хорошо, пока партнёры нас поддерживают. А что будет завтра, если наши партнёры начнут пересматривать свою позицию или где-то буксовать, а мы полностью зависимы», – подытожил подонок.
Спасибо!
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