«Надо атаковать»: без Чёрного моря Украина нежизнеспособна – Гончаренко

Вадим Москваленко .  
18.08.2023 22:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Чтобы восстановить торговое судоходство в Чёрном море, Украина должна наносить больше ударов по российским кораблям.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил скандально известный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы восстановить торговое судоходство в Чёрном море, Украина должна наносить больше ударов по российским...

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«Очень хорошо, что Украина атаковала российские корабли – как военные, так и гражданские. В эту игру можно играть вдвоём, мы должны заблокировать судоходство для них.

И цель, которую мы должны себе поставить – это не просто восстановление зернового коридора, а восстановление полноценного судоходства в Чёрном море. Потому что от этого зависит наша экономика, возможность Украины самой себя обеспечивать», – вещал Гончаренко.

Он подчеркнул, что украинская экономика полностью зависима от западных партнёров, и любое колебание может стать для «незалежной» катастрофой.

«Потому что сегодня очень сложная ситуация, когда мы на 200% зависимы от наших партнёров. Хорошо, пока партнёры нас поддерживают. А что будет завтра, если наши партнёры начнут пересматривать свою позицию или где-то буксовать, а мы полностью зависимы», – подытожил подонок.

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