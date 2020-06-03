Надо бить ВАДА, пока есть время

03.06.2020, Москва, Александр Ростовцев

На фоне разбушевавшейся ковидофобии, рухнувших цен на майские нефтяные контракты и восстания активистов BLM в США тема спорта и санкций, введённых против российских спортсменов съехала куда-то на периферию общественного интереса, тем более, что Олимпиада-2020 в Токио была официально перенесена на 1 сентября 2011 года из-за пандемии.

Олимпиада перенесена, многие международные спортивные состязания отменены на ближайшее время, но проблема политического давления на российский спорт, инструментом которого выступает ВАДА, по-прежнему остаётся.

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На конец марта, когда во многих странах мира, включая Россию, начали вводиться карантинные меры для противодействия пандемии, ситуация выглядела следующим образом: Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне перенёс слушания дела РУСАДА против ВАДА на июнь месяц, однако точные сроки по понятным причинам названы не были.

ВАДА – могильщик международного спорта.

Тем не менее, на кону стоит участие России в двух предстоящих олимпиадах и чемпионатах мира, напрямую зависящее от решения международного спортивного арбитража.

Дело явно затягивается, поскольку COVID-19 ощутимо шарахнул по Швейцарии, забрав более 1000 жизней, так что в этой альпийской стране определённо не будут торопиться со снятием карантинных мер, в том числе, и для CAS. Особенно если вспомнить, что медики уже стращают мир приходом второй волны пандемии, когда и первая не иссякла.

Для наших спортсменов пока что нет особого повода для расстройства: спортивных состязаний нет, наши спортсмены ушли на каникулы, хотя ВАДА в значительной мере урезало российский спорт, не ограничившись посадкой на скамью штрафников одной лишь российской лёгкой атлетики.

Несмотря на тайм-аут, будущее спортивной жизни России на международной арене покрыта туманом. До сих пор неизвестно, сохранит ли Олимпийский комитет России право выставить нашу сборную на Олимпиаду в Токио под национальным флагом. Позволят нашим ли «чистым» атлетам и параолимпийцам выступить в «нейтральном статусе»?

В то время, когда почти ничего не ясно, остаётся ясным одно: российским чиновникам (над которыми, кстати, тоже завис дамоклов меч санкций ВАДА) и юристам надо срочно что-то делать, пока ещё есть приличный запас времени.

В спортивной прессе России проскакивают суждения, мол, нашему спортивному руководству следует договариваться в ВАДА и олимпийскими функционерами, поскольку массовый зритель ходит смотреть на выступления спортивных звёзд, включая российских, а не на игры чиновников и уж, тем более, не на пробирки с пробами биоматериалов.

Почему-то в ОКР упорно не хотят брать на вооружение опыт общения Китая с ВАДА, ведь не только наш спорт хотят унасекомить международные жулики и проходимцы от спорта.

На происки ВАДА против китайских спортсменов, политики КНР выбрали единственный правильный метод ведения войны – наступление и ни в коем случае не оправдательно-выжидательную, заведомо проигрышную тактику.

Китайские СМИ, вместо толстовщины и достоевщины, наполнили информационное пространство продуманным содержанием, общий смысл которого сводится к «наше дело правое, победа будет за нами!»

Представитель МИД КНР, госпожа Хуа Чуньин, обрушилась со шквалом обвинений в адрес ВАДА.

Причём, в своих речах Чуньин защищала не только китайских, но и российских спортсменов, за что ей отдельная благодарность.

И представителю МИД КНР было за что обвинять ВАДА и всю поддержавшую её шайку-лейку, поскольку сценарий травли ими китайских спортсменов мало чем отличался от методов травли спортсменов российских.

Характерно, что западные затейники нашли в Китае своего Родченкова – врача олимпийской сборной КНР, 79-летнюю Сю Инсянь, сбежавшую в 2015 году в Германию ради обливания грязью за долю малую своих бывших подопечных.

Китайский Родченков в юбке – бывший врач олимпийской сборной КНР Сю Инсянь.

Уже в Германии старушка поведала прессе леденящие душу истории о закармливании китайских спортсменов допингом, длившемся годами, на государственном уровне. Подводя черту, бывший спортивный врач посоветовал отобрать у китайских спортсменов медали, начиная с Олимпиады в Лос-Анджелесе 1984 года. Неслабо, правда?

Однако власти КНР разгуляться перебежчице, как наши власти Родченкову, не позволили. Дамочку, выболтавшую «свободной прессе» вагон и маленькую тележку компромата, китайские власти объявили в розыск как наркоторговку (также, как Родченков, Сю Инсянь призналась, что лично выдавала запрещённые препараты спортсменам по их просьбе). Соответственно, всех, кто имеет дело со сбежавшей преступницей, КНР будет считать её соучастниками.

Вследствие предпринятых Китаем мер, на Западе всем резко расхотелось иметь дело с «разоблачительницей», а также использовать её «признания» против китайского спорта.

Инцидент полностью исчерпан и на Западе в настоящее время не видно подготовки новых нападок на спорт Поднебесной.

Что помешало нашим спортивным функционерам предпринять аналогичные меры против Родченкова – неизвестно. Известно одно: заклинания – «ребята, давайте жить дружно» – с шулерами и проходимцами, имеющими конечной целью тебя опозорить и вывести из игры – не работают! Работает продуманная решительность и действия на перехват инициативы из шелудивых лап противника. Так победим!