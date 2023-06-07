«Надо менять планы наступления!» – в Киеве испугались Герасимова на передовой

Вадим Москаленко.  
07.06.2023 15:05
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Нахождение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на одном из передовых пунктов управления свидетельствует о том, что российская разведка вскрыла планы наступления ВСУ.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нахождение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на одном из передовых пунктов управления свидетельствует...

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«Я заметил опасный разведпризнак – что Герасимов находится на одном из полевых командных пунктов где-то на линии боевого соприкосновения. На каком командном пункте – естественно, никто не знает.

По логике и по военному искусству, они считают, что именно там будет основной удар – именно где находится Герасимов. Командующий всегда находится на направлении главного удара, где на тебя будут наступать. Об этом говорит военная наука», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что киевское командование должно срочно пересмотреть свои планы, иначе ВСУ грозит неудача.

«Дело в том, что, по всей видимости, они определили, где будет главный удар. И там находится Герасимов. А для нас опасность в том, что они определили, где будет наш удар. Значит, их разведка сработала.

Для нас это опасно, чтобы не получилось, что нас там ждут танковые и пехотные мешки. Значит необходимо что-то скорректировать, Генштабу необходимо учесть этот разведпризнак. В этом и опасность», – резюмировал эксперт.

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