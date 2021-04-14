«Надо педалировать!» – в Раде потребовали от Зеленского созвать внеочередное заседание Совбеза ООН

14.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на то, что Россия начала перемещения своих войск, президент Украины Владимир Зеленский и его команда не предпринимают каких-либо действий для укрепления защиты своей страны.

Об этом в ходе брифинга заявила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Мария Ионова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«За последнюю неделю Россия перебросила десятки тысяч военных. Массовые передвижения российской техники, мы видим, зафиксировано в Крыму, Белоруссии и Приднестровье. В Чёрное море идут корабли с Балтийского флота и Каспийской флотилии.

Что бы это ни было – бряцание оружием или подготовка к полномасштабному вторжению, но мы не должны сидеть, сложа руки. И то, что Байден вчера лично позвонил Путину и предложил двусторонние переговоры, свидетельствует о серьёзности ситуации.

Поэтому у нас вопрос к власти – а мы вообще пытаемся защищаться? Почему до сих пор не созвано заседание СНБО с участием руководителей всех фракций парламента?» – возмутилась она.

Также Мария Ионова подчеркнула, что Владимир Зеленский должен заручиться поддержкой Запада – потребовать введения миротворцев в Донбасс и созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.

«Президент должен активно педалировать идею ведения миротворцев ООН в Донбассе. Наверное, за два года президенту всё-таки пора определиться и назначить посла при НАТО, если мы действительно хотим вступить в эту организацию.

Президент должен просить лидеров Франции и Германии присылать своих военных инструкторов в состав СЦКК. Глава государства должен представить конкретное видение международного противодействия России при участии – как нормандских партнёров, так и нашего стратегического партнёра – США.

А также ситуация в Донбассе требует внеочередного созыва Совбеза ООН», – резюмировала депутат.

Отметим, что в своей речи она ни словом не упомянула масштабное стягивание украинских войск к линии соприкосновения в Донбассе, ни массовые провокации, которые ВСУ начали проводить в этом регионе.