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14.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, ООН, Политика, Россия, Украина
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«Надо педалировать!» – в Раде потребовали от Зеленского созвать внеочередное заседание Совбеза ООН

Новости Украины

Несмотря на то, что Россия начала перемещения своих войск, президент Украины Владимир Зеленский и его команда не предпринимают каких-либо действий для укрепления защиты своей страны.

Об этом в ходе брифинга заявила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Мария Ионова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последнюю неделю Россия перебросила десятки тысяч военных. Массовые передвижения российской техники, мы видим, зафиксировано в Крыму, Белоруссии и Приднестровье. В Чёрное море идут корабли с Балтийского флота и Каспийской флотилии.

Что бы это ни было – бряцание оружием или подготовка к полномасштабному вторжению, но мы не должны сидеть, сложа руки. И то, что Байден вчера лично позвонил Путину и предложил двусторонние переговоры, свидетельствует о серьёзности ситуации.

Поэтому у нас вопрос к власти – а мы вообще пытаемся защищаться? Почему до сих пор не созвано заседание СНБО с участием руководителей всех фракций парламента?» – возмутилась она.

Также Мария Ионова подчеркнула, что Владимир Зеленский должен заручиться поддержкой Запада – потребовать введения миротворцев в Донбасс и созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.

«Президент должен активно педалировать идею ведения миротворцев ООН в Донбассе. Наверное, за два года президенту всё-таки пора определиться и назначить посла при НАТО, если мы действительно хотим вступить в эту организацию.


Президент должен просить лидеров Франции и Германии присылать своих военных инструкторов в состав СЦКК. Глава государства должен представить конкретное видение международного противодействия России при участии – как нормандских партнёров, так и нашего стратегического партнёра – США.

А также ситуация в Донбассе требует внеочередного созыва Совбеза ООН», – резюмировала депутат.

Отметим, что в своей речи она ни словом не упомянула масштабное стягивание украинских войск к линии соприкосновения в Донбассе, ни массовые провокации, которые ВСУ начали проводить в этом регионе.

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