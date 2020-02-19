Надо устроить Путину Афганистан на Украине – Огрызко

19.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Надо стать такой неподъемной ношей, чтобы президент РФ Владимир Путин испугался, что Россия вот-вот развалится, и ушёл с Украины.

Об этом в эфире канала «UA:Первый» заявил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень хочу, чтобы власть, наконец, поняла: с Путиным мира не будет, как и с Россией в целом. Нам надо думать о том, каким образом вынуждать Россию отступать, вынуждать её понимать, что цена продолжения этого преступного действа для неё будет чрезвычайно высокой. Только в этом случае можно говорить о том, что что-то поменяется.

Вспомните историю: СССР влез в Афганистан, пытался там создать свой плацдарм и так далее. Когда начались проблемы, когда начались десятки тысяч погибших, когда начали считать, сколько это стоит, то даже до коммунистических старцев, которые уже были на грани маразма, дошло, что продолжение этой авантюры будет катастрофой. Оно так и произошло через 10 лет. Но они посчитали, что цена слишком высока», – умничает Огрызко.

«Так вот, надо то же самое сделать сегодня для Путина. Чтобы для него цена продолжения этой вакханалии, которую он начал 6 лет назад, была слишком высокой, чтобы он понял: ещё немного, и Россия развалится. Вот в этом мы пока не смогли убедить ни самих наших западных партнёров, да и некоторых людей в нашей власти, потому что они всё время хотят помириться. Это путь в никуда», – негодует экс-министр.